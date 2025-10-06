ETV Bharat / state

નર્મદાના જુનારાજથી ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પદયાત્રા શરુ કરી, આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી

જુનારાજ ગામને જોડતો રસ્તો લાંબા સમયથી બીસ્માર હાલતમાં છે. 14 કિ.મીમાં રોડના અટકેલા કામ શરૂ કરાવવા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આંદોલન ઉપાડ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 4:08 PM IST

નર્મદા : આમ આદમી પાર્ટીના ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા છેલ્લા 80 દિવસ જેલમાં રહીને હાઇકોર્ટમાંથી શરતી જામીન મેળવીને જેલની બહાર આવતા આંદોલન ચાલુ કર્યું છે. આદિવાસી વિસ્તારના કેટલાક જંગલ વિસ્તારના ગામોના રોડના બનતા ધારાસભ્ય એ 10 કિમી પદયાત્રા કરી આવેદન પત્ર આપ્યું હતું.

જુનારાજ ગામને જોડતો રસ્તો લાંબા સમયથી બીસ્માર હાલતમાં છે. 14 કિ.મીમાં રોડના અટકેલા કામ શરૂ કરાવવા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આંદોલન ઉપાડ્યું.

ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આંદોલન ઉપાડ્યું

નર્મદાનું ઐતિહાસિક પૌરાણીક, પર્યટક ગામ જુનારાજ, ઉપલા જુનારાજ, વેરિસાલ, પાંચખાડી, કમોંદીયા, દેવહાત્રા જવા રોડ બનાવવા માટે પદયાત્રા યોજી મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે ધારાસભ્ય વહેલી સવારથી જોડાયા હતા. જેમની સાથે ભાજપના પીઢ આગેવાન ગોપાલભાઈ વસાવા અને ભાજપના તાલુકા પંચાયતના સભ્ય કલ્પેશ વસાવા પણ જોડાયા હતા. રેલી જુનારાજ ગામથી શરુ કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી.

ઐતિહાસિક પૌરાણીક, પર્યટક ગામ જુનારાજ, ઉપલા જુનારાજ, વેરિસાલ, પાંચખાડી, કમોંદીયા, દેવહાત્રા જવા રોડ બનાવવાની માંગ સાથે માટે પદયાત્રા વહેલી સવારથી જુનારાજ ગામથી શરુ કરવામાં આવી. વન વિભાગની મંજૂરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને આરટીઆઇ થયા પછી કામ અટકી ગયું છે.

જુનારાજ ગામ સાંસદ મનસુખ વસાવાનું ગામ છે અને ચૈતર વસાવાનું મોસાળ પણ છે. આમ આદમીના ધારાસભ્ય સાથે ભાજપના તાલુકા પંચાયત સભ્ય કલ્પેશ વસાવા પણ જોડાયા હતા. ચૈતર વસાવાએ તંત્રને ચીમકી આપી અને 15 દિવસમાં રસ્તાનું કામ શરૂ નહીં થાય તો આંદોલન કરીશું.

ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું, "મારા મોસાળનો રસ્તો ના બને એમ કેમ ચાલે, જો 15 દિવસમાં આ કામગીરી ચાલુ નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલન સાથે 31 ઓક્ટોબરના એકતા પરેડમાં પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળવાનો સમય માંગીશું અને રજૂઆત કરીશું. સ્ટેચ્યુની કામગીરી હોય કે શામળાજી કોરી ડોર રાતો રાત ફોરેસ્ટ કપાઈ જાય અને મંજૂરીઓ મળી જાય તો આ જુનારાજ રોડમાં કેમ વાર લાગે છે.

