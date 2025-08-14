અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો નિર્ણય

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરની વિવિધ ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ પગલાંથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોની સુરક્ષા અને દેખરેખમાં વધારો થશે.
- શહેરની વિવિધ ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
- મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોની સુરક્ષા અને દેખરેખમાં વધારો થશે
- અંદાજિત ખર્ચ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા હશે
- 3.33 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે CCTV કેમેરા લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નાગરિકોને મેન્ડેટરી અને નોન-મેન્ડેટરી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ સેવાઓમાં સિવિક સેન્ટર, આરોગ્ય કેન્દ્રો, લાઇબ્રેરી, જીમ અને સ્નાનગૃહનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ઇમારતોમાં CCTV કેમેરા લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આશરે 2000 CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવશે, જેનો અંદાજિત ખર્ચ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા હશે. આ કેમેરાઓ દ્વારા તમામ ઇમારતોનું નિરીક્ષણ વધુ અસરકારક રીતે કરી શકાશે.
દેવાંગ દાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગોની કચેરીઓ સહિતની બંધ જગ્યાઓમાં CCTV કેમેરા લગાવવા માટે ઇ-ગવર્નન્સ વિભાગ દ્વારા ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ માટે 3.33 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે CCTV કેમેરા લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય હેઠળ 1000ને બદલે 2000 કેમેરા લગાવવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં વારંવાર નવા ટેન્ડરો બહાર પાડવાની જરૂર ન પડે.
આ કેમેરાઓ દ્વારા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરો પોતાના ઝોનની કચેરીઓ પર નજર રાખી શકશે અને તેમના આઈડી દ્વારા લૉગિન કરીને વિડિયો ઍક્સેસ કરી શકશે. આ ઉપરાંત, કેમેરાઓના જાળવણી માટે ઑન-સાઇટ એન્જિનિયરોની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે, જેઓ કેમેરાઓ સંબંધિત ફરિયાદો અને જાળવણીનું કામ સંભાળશે.
