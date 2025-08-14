ETV Bharat / state

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરની વિવિધ ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 10:00 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરની વિવિધ ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ પગલાંથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોની સુરક્ષા અને દેખરેખમાં વધારો થશે.

  • શહેરની વિવિધ ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
  • મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોની સુરક્ષા અને દેખરેખમાં વધારો થશે
  • અંદાજિત ખર્ચ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા હશે
  • 3.33 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે CCTV કેમેરા લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નાગરિકોને મેન્ડેટરી અને નોન-મેન્ડેટરી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ સેવાઓમાં સિવિક સેન્ટર, આરોગ્ય કેન્દ્રો, લાઇબ્રેરી, જીમ અને સ્નાનગૃહનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ઇમારતોમાં CCTV કેમેરા લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આશરે 2000 CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવશે, જેનો અંદાજિત ખર્ચ 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા હશે. આ કેમેરાઓ દ્વારા તમામ ઇમારતોનું નિરીક્ષણ વધુ અસરકારક રીતે કરી શકાશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઇમારતોમાં 2000 નવા CCTV કેમેરા લગાવવાનો નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)

દેવાંગ દાણીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગોની કચેરીઓ સહિતની બંધ જગ્યાઓમાં CCTV કેમેરા લગાવવા માટે ઇ-ગવર્નન્સ વિભાગ દ્વારા ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ માટે 3.33 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે CCTV કેમેરા લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય હેઠળ 1000ને બદલે 2000 કેમેરા લગાવવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં વારંવાર નવા ટેન્ડરો બહાર પાડવાની જરૂર ન પડે.

આ કેમેરાઓ દ્વારા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરો પોતાના ઝોનની કચેરીઓ પર નજર રાખી શકશે અને તેમના આઈડી દ્વારા લૉગિન કરીને વિડિયો ઍક્સેસ કરી શકશે. આ ઉપરાંત, કેમેરાઓના જાળવણી માટે ઑન-સાઇટ એન્જિનિયરોની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે, જેઓ કેમેરાઓ સંબંધિત ફરિયાદો અને જાળવણીનું કામ સંભાળશે.

