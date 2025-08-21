જુનાગઢ: પાછલા ત્રણ દાયકાથી જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના ઘેડ વિસ્તારમાં પૂરની સમસ્યા યથાવત છે. આ વર્ષે પણ અતિ ભારે વરસાદને કારણે આ વિસ્તારના 25થી વધુ ગામોમાં વરસાદી પૂરનું પાણી ફરી વળ્યું, જેના લીધે ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. દર વર્ષે આવી સ્થિતિનો સામનો કરવા છતાં, આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ન આવતાં ખેડૂતો હવે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પાસે તાકીદે નિરાકરણની માંગ કરી રહ્યા છે.
વરસાદી પૂરે ફરી ઘેડને ઘમરોળ્યું
જુનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લાને જોડતો ઘેડ વિસ્તાર ભૌગોલિક રીતે રકાબી જેવો આકાર ધરાવે છે અને દરિયા સાથે જોડાયેલો નથી. આ કારણે, અતિ ભારે વરસાદ દરમિયાન ભાદર, ઓઝત, સાબલી અને મધુવંતી જેવી નદીઓમાં ધસમસતું પૂર આવે છે, જે 30થી વધુ ગામોને જળબંબાકાર કરે છે. આ વર્ષે પણ આ સમસ્યાએ વિકટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકો સરકાર પાસે આ દાયકાઓ જૂની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા અને ઘેડ વિસ્તારને પૂરથી બચાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.
હજારો હેક્ટર જમીનનું ધોવાણ
બામણાસા, બગસરા, જૌનપુર, મુળિયાશા, કોયલાણા, ઓસા, ટીકર, સરાડીયા સહિત 30થી વધુ ગામોમાં હજારો હેક્ટર ખેતીલાયક જમીનને પૂરનું પાણી નુકસાન પહોંચાડે છે. ઓઝત અને ભાદર નદીનું પાણી ફરી વળતાં ગુણવત્તાયુક્ત ખેતીલાયક જમીન ધોવાઈ જાય છે, જેના કારણે ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. આ પછી જ શિયાળુ ખેતી શક્ય બને છે. આ સમસ્યાથી ત્રસ્ત ખેડૂતો હવે દર વર્ષે જમીનને ફરીથી ખેતીલાયક બનાવવાની આ પ્રક્રિયાથી કંટાળી ગયા છે અને તાકીદે કાયમી ઉકેલની માંગ કરી રહ્યા છે.
સિંચાઈ વિભાગની મુલાકાત
જુનાગઢ જિલ્લાના પૂરગ્રસ્ત ઘેડ વિસ્તારના ગામોની સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ટીમે મુલાકાત લઈને નુકસાનનો સર્વે શરૂ કર્યો છે. સર્વે પૂર્ણ થયા બાદ રિપોર્ટ રાજ્ય સરકારને મોકલવામાં આવશે, જેના આધારે ખેડૂતોને સહાય મળી શકે છે. જોકે, ખેડૂતોની એક જ વિનંતી છે કે સહાયની માંગ કરવાને બદલે આ સમસ્યાનો મૂળથી ઉકેલ લાવવા દિશામાં પગલાં લેવામાં આવે.
