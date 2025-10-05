ETV Bharat / state

ચારધામ યાત્રા દરમિયાન હાર્ટએટેકથી મૃત્યુ: ગ્રાહક કોર્ટે વીમા કંપનીને 1 કરોડનો ક્લેઈમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો

Published : October 5, 2025 at 8:36 PM IST

સુરત: કતારગામના શાંતિનગર સોસાયટીમાં રહેતા ભાનુભાઈ નાથાભાઈ કાકલોતરે ટાટા એઆઈએ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયાનો જીવન વીમો ખરીદ્યો હતો. વર્ષ 2022માં તેઓ પરિવાર સાથે ચારધામ યાત્રા માટે ગયા હતા. બદ્રીનાથના દર્શન બાદ રાત્રે જમવા બેઠા ત્યારે અચાનક ખુરશી પરથી પડી ગયા. તેમને ઉત્તરાખંડની સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ, ભાનુભાઈનું મૃત્યુ હાર્ટએટેકને કારણે થયું હતું.

ભાનુભાઈની પત્નીએ જીવન વીમા પોલિસીના આધારે વીમા કંપની પાસે ક્લેઈમ માગ્યો, પરંતુ કંપનીએ ભાનુભાઈને પોલિસી લેતા પહેલા બીમારી હોવાનું કારણ આગળ ધરીને ક્લેઈમ નકારી કાઢ્યો. આને પગલે, ભાનુભાઈના પરિવારે એડવોકેટ મોના કપૂર મારફતે સુરતની ગ્રાહક કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી. તેમણે દલીલ કરી કે, પોલિસી ખરીદતા પહેલા ડોક્ટર દ્વારા પ્રિ-મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેના આધારે જ પોલિસી આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં, વીમા કંપનીએ ક્લેઈમ નકારીને સેવામાં બેદરકારી દાખવી.

ગ્રાહક કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ ફરિયાદ મંજૂર કરી અને વીમા કંપનીને 1 કરોડ રૂપિયાનો ક્લેઈમ 8 ટકા વ્યાજ સાથે ફરિયાદીને ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.

