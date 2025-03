ETV Bharat / state

ગુજરાતીઓના UCC અંગે સૂચનો મોકલવાની સમયમર્યાદા લંબાવાઈઃ જાણો કેવી રીતે સરકારને મંતવ્ય આપી શકો? - HOW TO SEND SUGGESTION ON UCC

જાણો કેવી રીતે સરકારને મંતવ્ય આપી શકો?

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 19, 2025, 5:52 PM IST