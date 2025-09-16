ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ખાસ શિક્ષક માટે યોગ્યતા કસોટી સ્પેશ્યલ ટેટ-1 અને સ્પેશ્યલ ટેટ-2 પરીક્ષાની તારીખો જાહેર

આ પરીક્ષા વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે વિશેષ તાલીમ પામેલા શિક્ષકોની ભરતી માટેનો એક મહત્વનો તબક્કો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (SEB) દ્વારા સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર (ખાસ શિક્ષક) યોગ્યતા કસોટી-I (Sp.TET-I) અને સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર યોગ્યતા કસોટી-II (Sp.TET-II) માટેની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પરીક્ષા વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે વિશેષ તાલીમ પામેલા શિક્ષકોની ભરતી માટેનો એક મહત્વનો તબક્કો છે. આ કસોટી પાસ કરનાર ઉમેદવારો રાજ્યમાં સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર તરીકે નોકરી મેળવવા માટે લાયક ગણાશે.

સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની હોય છે, કારણ કે તેઓ શારીરિક, માનસિક, કે અન્ય રીતે વિકલાંગ બાળકોને શિક્ષણ આપીને તેમને સમાજની મુખ્યધારામાં લાવવામાં મદદ કરે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ અને સર્વ શિક્ષા અભિયાન જેવા કાર્યક્રમો હેઠળ આવા બાળકોના શિક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષાનું આયોજન એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે શાળાઓમાં માત્ર યોગ્ય લાયકાત અને તાલીમ ધરાવતા શિક્ષકો જ આ વિશેષ જરૂરિયાતવાળા બાળકોને શિક્ષણ આપી શકે.

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા 31 જુલાઈ ના રોજ પરીક્ષાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જે ઉમેદવારોએ આ જાહેરનામા અન્વયે ઓનલાઈન અરજી અને ફી ભરી હતી, તેમની પરીક્ષા હવે નિર્ધારિત તારીખે લેવાશે.

પરીક્ષાની વિગતો

પરીક્ષા નીચે મુજબની તારીખ અને સમયે યોજાશે:

  • Sp.TET-I પરીક્ષા: 12 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સવારે 11:00 થી 01:00 વાગ્યા સુધી
  • Sp.TET-II પરીક્ષા: 12 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બપોરે 03:00 થી 05:00 વાગ્યા સુધી

આ પરીક્ષા અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા અને સુરત જિલ્લામાં લેવામાં આવશે. ઉમેદવારોને પરીક્ષા સંબંધી વધુ માહિતી માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની વેબસાઇટ http://www.sebexam.org જોતા રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

પરીક્ષા બાદ શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા અને અન્ય બાબતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ સમિતિનો નિર્ણય અંતિમ ગણાશે. આ પગલું સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનના ક્ષેત્રમાં યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ માનવબળની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે, જે ગુજરાતના શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે એક સકારાત્મક વિકાસ છે.

