ભાવનગર જિલ્લાના ડેમ 98.66% ભરાયા: ખેડૂતોને મળશે લાભ, જુઓ કેટલા ડેમ થયા ઓવરફ્લો - DAMS OVERFLOWING

સિંચાઈ વિભાગ હેઠળના 16 ડેમમાંથી 13 ડેમ છલકાઈ રહ્યા છે.

ભાવનગર જિલ્લાના ડેમ 98.66% ભરાયા
ભાવનગર જિલ્લાના ડેમ 98.66% ભરાયા (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 25, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લા ઉપર કુદરતની કૃપા વરસી છે, જેના કારણે જિલ્લાના ડેમોમાં નવા નીરનો સંચય થયો છે. સિંચાઈ વિભાગ હેઠળ ભાવનગરના 12, અમરેલીનો 1 અને બોટાદના 3 ડેમનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષે સારા વરસાદને કારણે જિલ્લાના અને આજુબાજુના જિલ્લાના ડેમોમાં પાણીની આવક થતાં ઘણા ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે.ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી બાદ ભાવનગર જિલ્લાના જળાશયો 98.66% ભરાયા છે, જેમાં માત્ર 1.34% જગ્યા બાકી છે. સિંચાઈ વિભાગ હેઠળના 16 ડેમમાંથી 13 ડેમ છલકાઈ રહ્યા છે. આ ડેમોની કુલ પાણી સંગ્રહ ક્ષમતા 462.25 મિલિયન ઘન મીટર છે, જેમાંથી 456.02 મિલિયન ઘન મીટર પાણીનો સંગ્રહ થયો છે. સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ. એમ. બાલધીયાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લો જળાશયોની ભરતીમાં પ્રથમ ક્રમે છે.

ખેડૂતો માટે શિયાળુ અને ઉનાળુ પાકનો લાભ

સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો શેત્રુંજી ડેમ આ ચોમાસામાં ત્રણ વખત ઓવરફ્લો થયો છે. ભાવનગર, અમરેલી અને બોટાદના ડેમોની વાત કરીએ તો, 16માંથી 13 ડેમ છલકાઈ રહ્યા છે, જ્યારે બાકીના ડેમ 80%થી વધુ ભરાયેલા છે. સિંચાઈ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવનગર, તળાજા, મહુવા, ઘોઘા અને પાલીતાણા તાલુકાના અંદાજે 15,000થી 20,000 ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળશે. આ ડેમો હેઠળ આવતી 20,000થી 25,000 હેક્ટર જમીનને આગામી શિયાળુ અને ઉનાળુ પાક માટે પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે.

ઓવરફ્લો થયેલા ડેમ અને દરિયામાં વહેતું પાણી

સિંચાઈ વિભાગની યાદી અનુસાર, 16માંથી 8 ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે, અને તેમાંથી વધારાનું પાણી દરિયામાં વહેતું કરવામાં આવી રહ્યું છે. શેત્રુંજી ડેમમાંથી 450 ક્યુસેક, ખારો ડેમમાંથી 84 ક્યુસેક, માલણ ડેમમાંથી 34 ક્યુસેક, બગડ ડેમમાંથી 211 ક્યુસેક, રોજકી ડેમમાંથી 339 ક્યુસેક અને પીંગળી ડેમમાંથી 53 ક્યુસેક પાણી દરિયામાં વહેતું કરવામાં આવી રહ્યું છે. કુલ 1,171 ક્યુસેક પાણી હાલ દરિયામાં જઈ રહ્યું છે.

બોટાદ અને ભાવનગરના બાકીના ડેમ

ભાવનગર જિલ્લાના 12 ડેમમાંથી 10 ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. ઘોઘા તાલુકાના લાખણકા ડેમમાં 44.22 મીટરની ઓવરફ્લો સપાટી સામે 38.40 મીટર અને તળાજાના જસપરા માંડવા ડેમમાં 40.25 મીટરની ઓવરફ્લો સપાટી સામે 34.90 મીટરની સપાટી નોંધાઈ છે, જે ઓવરફ્લોથી થોડા દૂર છે. બોટાદ જિલ્લાના કાળુભાર ડેમમાંથી 300 ક્યુસેક અને ખાંભડા ડેમમાંથી 150 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો કુલ જથ્થો 450 ક્યુસેક છે.

ડેમ (તાલુકો)ઓવરફ્લો (મીટરમાં)હાલની સ્થિતિ (મીટરમાં)
ખોડિયાર (ધારી) 202.68201.67
શેત્રુંજી (પાલીતાણા)55.5355.53
રજાવળ (પાલીતાણા)56.7556.75
ખારો (પાલીતાણા)54.1254.12
માલણ (મહુવા)
104.25104.25
રંઘોળા (ઉમરાળા) 62.562.5
લખાણકા (ઘોઘા)45.2238.4
હમીરપરા (તળાજા)87.887.8
હણોલ (પાલીતાણા)90.190.1
બગડ (મહુવા)60.4160.41
રોજકી (મહુવા)99.0699.15
જસપરા (માં) (તળાજા)40.2534.9
પિંગળી (તળાજા)51.351.3

બોટાદના ડેમ:

કાળુભાર (મહુવા)59.3659.36
ખાંભડા (બરવાળા)50.3550.35
ઉતાવળી (ગુંદી) (રાણપુર)49.349.3

