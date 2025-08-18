ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં દલિત યુવક પર હુમલો અને મોબાઈલ લૂંટ: પોલીસે તપાસ શરૂ કરી - DALIT YOUTH ATTACKED

કડિયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા હરેશ સોંદરવા નામના દલિત યુવક પર 16 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિએ જીમખાના નજીક હુમલો થયો હતો.

જૂનાગઢમાં દલિત યુવક પર હુમલો અને મોબાઈલ લૂંટ: પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
જૂનાગઢમાં દલિત યુવક પર હુમલો અને મોબાઈલ લૂંટ: પોલીસે તપાસ શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 8:46 PM IST

જૂનાગઢ: કડિયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા હરેશ સોંદરવા નામના દલિત યુવક પર 16 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિએ જીમખાના નજીક હુમલો થયો હતો. હરેશ તેના મિત્ર સાથે ઉભો હતો ત્યારે બે અજાણ્યા યુવકોએ તેના પર પટ્ટાથી હુમલો કરીને તેનો મોબાઈલ ફોન લૂંટી લીધો. હુમલાખોરોએ હરેશને પોલીસમાં ફરિયાદ કરવા બદલ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાની ફરિયાદના આધારે જૂનાગઢ એ-ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ઘટના અને તપાસ:

આ પહેલાં પણ જૂનાગઢના પંચેશ્વર, જીમખાના અને ખાડિયા વિસ્તારોમાં દલિત યુવકો પર મારામારીની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. હરેશ સોંદરવાની ફરિયાદ અનુસાર, હિતેશ મોરી અને તેની સાથેના બે અજાણ્યા યુવકોએ તેના પર હુમલો કર્યો અને જ્ઞાતિ સંબંધી અપમાનજનક વર્તન કરીને મોબાઈલ ફોનની લૂંટ કરી હતી. જૂનાગઢ એ-ડિવિઝન પોલીસે આરોપી હિતેશ મોરી અને અન્ય બે યુવકોને પકડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.

