દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન યાત્રાધામ ડાકોર મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરાયો, જુઓ ટાઈમટેબલ

સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન દર્શનાર્થીઓની સગવડ માટે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
October 14, 2025
ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન દર્શનાર્થીઓની સગવડ માટે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરમાં 18 ઓક્ટોબરના રોજ ધનતેરસનો શૃંગાર, 19 ઓક્ટોબરના રોજ કાળીચૌદશનો શૃંગાર અને 20 ઓક્ટોબરના રોજ શ્રી ઠાકોરજીને અભ્યંગ સ્નાન અને દિવાળી શૃંગાર ધારણ થશે. તેમજ રાત્રીના હાટડી દર્શન થશે. જ્યારે 21 ઓક્ટોબરના રોજ ગોવર્ધન પૂજા અન્નકૂટ દર્શન થશે.
દિવાળી દરમિયાન ઠાકોરજીનો નિત્ય શૃંગાર
- 18/10/25 ના રોજ મંદિરમાં ધનતેરસનો શૃંગાર ધારણ થશે.
- 19/10/25 ના રોજ મંદિરમાં કાળીચૌદશનો શૃંગાર ધારણ થશે.
- 20/10/25 ના રોજ શ્રી ઠાકોરજીને અભ્યંગ સ્નાન અને દિવાળી શૃંગાર ધારણ થશે. રાત્રીના હાટડી દર્શન થશે.
18/10/25 થી 20/10/25 સુધી દર્શનનો સમય નીચે મુજબ રહેશે
- 6-30 વાગે નિજ મંદિર ખુલશે
- 6-45 વાગે મંગળા આરતી થશે
- 6-45 થી 10 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે
- 10-00 થી 10-30 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી બાલભોગ, શણગારભોગ, ગ્વાલભોગ આરોગવા બિરાજશે. આથી દર્શન બંધ રહેશે.
- 10-30 થી 11-30 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે
- 11-30 થી 12-00 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી રાજભોગ આરોગવા બિરાજશે. જે દરમ્યાન દર્શન બંધ રહેશે.
- 12-00 વાગે રાજભોગ દર્શન થઈ શ્રી ઠાકોરજી અનુકૂળતાએ પોઢી જશે. દર્શનાર્થીઓ માટે મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે
- 2-45 વાગે નિજ મંદિર ખુલી શ્રી ઠાકોરજીની બંધ બારણે સેવા થશે.
- 4-00 વાગે મંદિર ખુલી 6-00 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે.
- 6-00 થી 6-20 સુધી શ્રી ઠાકોરજી શયનભોગ આરોગવા માટે બિરાજમાન થશે. જે દરમ્યાન દર્શન બંધ રહેશે.
- 6-20 વાગે દર્શન ખુલી શયનઆરતી થઈ નિત્યક્રમાનુસાર સેવાપૂજા થઈ શ્રી ઠાકોરજી અનુકૂળતાએ પોઢી જશે. દર્શનાર્થીઓનો મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે.
ખાસ છે કે મંદિર કમિટી દ્વારા કરાયેલી જાહેરાત મુજબ, તા.17/10/25 (વાઘ બારસ) થી તા.04/11/25 ( કારતક વદ-1 ) સુધી બહારના રાજભોગ સ્વીકારવાનું બંધ રાખવામાં આવેલું છે. તો 20/10/25 ના રોજ 8-00 વાગે હાટડી દર્શન માટે આરતી થઈ શ્રી ઠાકોરજી અનુકૂળતાએ પોઢી જશે. દર્શનાર્થીઓને મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે.
21/10/25 ના રોજ અન્નકૂટ-ગોવર્ધનપૂજાના દર્શનનો સમય
6-15 વાગે નિજ મંદિર ખુલી 6-45 ના અરસામાં મંગળા આરતી થશે
6-45 થી 10-00 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે.
10-00 થી 10-15 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી બાલભોગ તથા શણગાર ભોગ આરોગવા બિરાજશે. આથી દર્શન બંધ રહેશે.
10-15 થી 11-15 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે.
11-15 થી 11-25 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી ગ્વાલભોગ આરોગવા બિરાજશે. આ સમય દરમિયાન દર્શન બંધ રહેશે.
11-25 વાગે ગ્વાલભોગ દર્શન ખુલી ગોવર્ધનપૂજા થઈ અનુકૂળતાએ અન્નકૂટની સામગ્રી પીરસાશે. અન્નકૂટની સામગ્રી પીરસાયા બાદ શ્રી ઠાકોરજી અન્નકૂટની સામગ્રી આરોગી દર્શન ખુલી અનુકૂળતાએ શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન બંધ થશે.
4-30 વાગે નિજ મંદિર ખુલશે.
4-45 વાગે ઉત્થાપન આરતી થઈ નિત્યક્રમાનુસાર સેવાપૂજા થઈ અનુકૂળતાએ શ્રી ઠાકોરજી પોઢી જશે. દર્શનાર્થીઓનો મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે.
