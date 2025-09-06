ETV Bharat / state

આવતીકાલે ભાદરવી પૂનમ અને ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણનો વિશેષ સંયોગ, ડાકોર મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં ફેરફાર

7 સપ્ટેમ્બરે ભાદરવી પૂનમ અને ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણનો વિશેષ સંયોગ હોવાથી ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

Published : September 6, 2025

ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં ભાદરવી પૂનમે આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 7 સપ્ટેમ્બરે ભાદરવી પૂનમ અને ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણનો વિશેષ સંયોગ હોવાથી ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ભાદરવી પુનમે બપોરે 2 વાગ્યા બાદ મંદિર સંપૂર્ણ બંધ રહેશે. મંદિર બીજા દિવસે 8 સપ્ટેમ્બરે સવારે 6-30 ની મંગળા આરતી સમયે ખુલશે.

ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ઈન્ચાર્જ મેનેજર રાકેશ દવેએ કહ્યું કે, 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાદરવા સુદ પૂનમના દિવસે ખગ્રાસ ચંદ્ર ગ્રહણ હોવાના કારણે વેદ પ્રમાણે 2025ના રોજ મોડી રાત્રિના એટલે કે સવારના 3.15 મિનિટ મંગળા આરતીના દર્શન કરાવવામાં આવશે. મંગળવા આરતીના દર્શન જે 4.30 વાગ્યા સુધી સતત ખુલ્લા રહેશે. 4.30થી 5 વાગ્યા સુધી દર્શન બંધ રહેશે. એમાં 3 ભોગ આરોગવા માટે વિરાજમાન કરી દેવામાં આવશે. બાલ ભોગ, શણગાર ભોગ અને ગોવાળ ભોગ. આ 3 ભોગના દર્શન 5થી 6.30 સુધી ખુલ્લા રાખવામાં આવશે. 6.30થી 7 સુધી દર્શન બંધ રાખવામાં આવશે. એમાં રાજભોગ બિરાજમાન કરી દેવામાં આવશે. 7થી 10 સુધી દર્શન ખુલ્લા રાખવામાં આવશે. 10થી પછી 10.20 સુધી દર્શન બંધ રહેશે. 10.20એ ઉત્થાપન આરતીના દર્શન થશે. આ દર્શન 12 વાગ્યા સુધી સતત ખુલ્લા રાખશે. 12 થી 12.30 સુધીમાં ઠાકોરજીને શયનભોગ અને સખડીભોગ બંને આરોગી તેમની સેવા પૂજા થઈ ત્યારબાદ રવિવાર હોઈ, વૈષ્ણવોને દર્શનનો લાભ મળે તે માટે થઈને 2 વાગ્યા સુધી આ દર્શન ખુલ્લા રાખવામાં આવશે. 2 વાગ્યે મંદિર સંપૂર્ણ બંધ કરી દેવામાં આવશે. વૈષ્ણવોનો પણ મંદિર પ્રવેશ સંપૂર્ણ બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. બીજા દિવસે સવારે એટલે કે 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 6.45 વાગ્યા મંગળા આરતીના દર્શન કરાવવામાં આવશે.

7 સપ્ટેમ્બર 2025 ભાદરવી પુનમે મંદિરમાં દર્શનનો સમય નીચે મુજબ રહેશે.

  • 3-00 વાગે નિજ મંદિર ખુલશે
  • 3-15 વાગે મંગળા આરતી થશે
  • 4-30 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે
  • 5-00 થી 6-30 સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે
  • 6-30 થી 7-00 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી રાજભોગ આરોગવા બિરાજશે.દર્શન બંધ રહેશે.
  • 7-00 થી 10-00 વાગ્યા સુધી દર્શન ખુલ્લા રહેશે
  • 10–00 વાગે ઠાકોરજી પોઢી જશે.દર્શન બંધ રહેશે
  • 10-10 વાગે મંદીર ખુલશે
  • 10-20 ઉત્થાપન આરતી થશે
  • 12-00 વાગ્યા સુધી દર્શન થશે
  • 12-00 થી 12-30 શ્રી ઠાકોરજી શયનભોગ અને સખડીભોગ આરોગવા બિરાજશે.દર્શન બંધ રહેશે.
  • 12-30 થી 2-00 વાગ્યા સુધી છેલ્લા દર્શન થશે.
  • 2-00 વાગે શ્રી ઠાકોરજી પોઢી જશે.ગ્રહણને કારણે મંદિર સંપૂર્ણ બંધ રહેશે.
  • મંદીર બીજા દિવસે 8 સપ્ટેમ્બરે સવારે 6-30 ની મંગળા આરતી સમયે ખુલશે.

