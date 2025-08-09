Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી, રણછોડરાયને મોતી જડિત રાખડી બાંધવામાં આવી - SHRAVANI POONAM 2025

ભગવાન રણછોડરાયજીએ સોનાની તેમજ સુતરની જનોઈ ધારણ કરી હતી. વહેલી સવારથી જ દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા.

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી
ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં શ્રાવણી પુનમની ભક્તિભાવપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ભગવાન રણછોડરાયજીને મોતી જડિત રાખડી બાંધવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધનના દિવસે ભગવાન રણછોડરાયજીએ સોનાની તેમજ સુતરની જનોઈ ધારણ કરી હતી.વહેલી સવારથી જ દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. મંગળા આરતીના અને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

રાજાધિરાજને વિશેષ શણગાર : શ્રાવણી પુનમે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને વિશેષ શણગાર ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. મંદિરમાં સવારે મંગળા આરતી બાદ ભગવાનને શૃંગાર ધરાવાયો હતો. જેમાં મોટો મુગટ તેમજ સોના-ચાંદીના વિશેષ અલંકાર ધારણ કરાવાયા હતા. વિશેષ શણગારમાં રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દિવ્ય દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

રાજાધિરાજને મોતી જડિત રાખડી : રક્ષાબંધન પર્વ પર પરંપરા મુજબ પ્રતિ વર્ષ શુભ મુહૂર્તમાં ભગવાનને રાખડી બાંધવામાં આવે છે. જે મુજબ 9:20 વાગે રક્ષા મુહૂર્તમાં ભગવાન રણછોડરાયરાયજી મહારાજને સાચા મોતી જડિત રાખડી બાંધવામાં આવી હતી. ભગવાનને સોનાની અને સુતરની જનોઈ ધારણ કરાવવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધને ભગવાનને રાખડી બાંધવાના સમયે દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટ્યા હતા.

ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે
ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે (Etv Bharat Gujarat)

વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે ઉમટ્યા : યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે પુનમના દર્શનનો વિશેષ મહિમા છે. રક્ષાબંધન પર્વે નાળિયેરી પુનમ કે શ્રાવણી પુનમ મોટી પુનમ ગણાય છે. જેને લઈ રણછોડરાયજીના દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટ્યા હતા. જય રણછોડના નાદથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાવિકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે ટેમ્પલ કમિટી તેમજ પોલિસ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી
ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે : મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, આજે રક્ષાબંધને સુભદ્રાજી અને બલભદ્રજી ભગવાનને રાખડી બાંધતા હોય છે, એવી રીતે ડાકોરમાં પણ ભગવાનને રાખડી બાંધવામાં આવતી હોય છે. દરેક વૈષ્ણવો રાખડી લાવી અને ભગવાનને આપતા હોય છે. પુનમના દિવસે સવારના 5 વાગે મંગળા આરતી સમયે ઘોડાપુર ઉમટે છે વૈષ્ણવો રક્ષાબંધનની પૂનમે દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?
  2. રક્ષાબંધન આ વખતે ખુબજ શુભ! જાણો ક્યાં સુધી રહેશે ભદ્રા અને ક્યારે બાંધવી રાખડી

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં શ્રાવણી પુનમની ભક્તિભાવપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ભગવાન રણછોડરાયજીને મોતી જડિત રાખડી બાંધવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધનના દિવસે ભગવાન રણછોડરાયજીએ સોનાની તેમજ સુતરની જનોઈ ધારણ કરી હતી.વહેલી સવારથી જ દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. મંગળા આરતીના અને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

રાજાધિરાજને વિશેષ શણગાર : શ્રાવણી પુનમે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને વિશેષ શણગાર ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. મંદિરમાં સવારે મંગળા આરતી બાદ ભગવાનને શૃંગાર ધરાવાયો હતો. જેમાં મોટો મુગટ તેમજ સોના-ચાંદીના વિશેષ અલંકાર ધારણ કરાવાયા હતા. વિશેષ શણગારમાં રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દિવ્ય દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

રાજાધિરાજને મોતી જડિત રાખડી : રક્ષાબંધન પર્વ પર પરંપરા મુજબ પ્રતિ વર્ષ શુભ મુહૂર્તમાં ભગવાનને રાખડી બાંધવામાં આવે છે. જે મુજબ 9:20 વાગે રક્ષા મુહૂર્તમાં ભગવાન રણછોડરાયરાયજી મહારાજને સાચા મોતી જડિત રાખડી બાંધવામાં આવી હતી. ભગવાનને સોનાની અને સુતરની જનોઈ ધારણ કરાવવામાં આવી હતી. રક્ષાબંધને ભગવાનને રાખડી બાંધવાના સમયે દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટ્યા હતા.

ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે
ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે (Etv Bharat Gujarat)

વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે ઉમટ્યા : યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે પુનમના દર્શનનો વિશેષ મહિમા છે. રક્ષાબંધન પર્વે નાળિયેરી પુનમ કે શ્રાવણી પુનમ મોટી પુનમ ગણાય છે. જેને લઈ રણછોડરાયજીના દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરે ઉમટ્યા હતા. જય રણછોડના નાદથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાવિકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે ટેમ્પલ કમિટી તેમજ પોલિસ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.

ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી
ડાકોર ખાતે શ્રાવણી પુનમની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

ભાવિકો ભગવાનને રાખડી બાંધવા આવે છે : મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, આજે રક્ષાબંધને સુભદ્રાજી અને બલભદ્રજી ભગવાનને રાખડી બાંધતા હોય છે, એવી રીતે ડાકોરમાં પણ ભગવાનને રાખડી બાંધવામાં આવતી હોય છે. દરેક વૈષ્ણવો રાખડી લાવી અને ભગવાનને આપતા હોય છે. પુનમના દિવસે સવારના 5 વાગે મંગળા આરતી સમયે ઘોડાપુર ઉમટે છે વૈષ્ણવો રક્ષાબંધનની પૂનમે દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ?
  2. રક્ષાબંધન આ વખતે ખુબજ શુભ! જાણો ક્યાં સુધી રહેશે ભદ્રા અને ક્યારે બાંધવી રાખડી

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKOR SHRAVANI POONAMDAKOR RANCHHOD RAIRAKHI CELEBRATIONSHRAVANI POONAM 2025SHRAVANI POONAM 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.