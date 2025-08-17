ETV Bharat / state

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો, ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું - DAKOR NAND MAHOTSAV

યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં નંદ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં નંદ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણ જન્મ નિમિતે "નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી"ના નાદ સાથે નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉત્સવમાં ઉમટ્યા હતા.

જન્માષ્ટમી પછીનો દિવસ એટલે નંદબાબા અને જશોદા તેમજ ગોકુળ વાસીઓ માટે ખુશીનો દિવસ. કૃષ્ણ ભગવાનના અવતરણ જે નંદબાબાનું છેલ્લું બાળક હતું. તેને કંસ મારી નાખવાનો હતો, પરંતુ ચમત્કારિક રીતે ભગવાનનો બચાવ થતાં દરેક ગોકુળવાસીઓ અને વ્રજવાસીઓ આ દિવસે ''નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી", "હાથી ઘોડા પાલખી, જય કનૈયાલાલ કી"ના નાદ સાથે ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભારતભરમાં ઉજવે છે. ડાકોરમાં પણ રાજા રણછોડજીના મંદિરમાં ગોપીઓની નોમ તરીકે વર્ષોથી ઉજવાતો તહેવાર છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સેવકો નંદબાવા યશોદા અને ગોપ ગોપી બને છે : ગોપીઓ નોમના દિવસે ડાકોર રણછોડજી મંદિરના સેવકો દ્વારા શૃંગાર કરી ગોપી તેમજ નંદબાબા જશોદા તેમજ વ્રજવાસી બને છે. માખણ મિસરી તેમજ દહીં તેમાં મીઠું હળદર નાખી મટકી ફોડી એક અનેરો આનંદ ભાવિક ભક્તોને પણ કરાવવામાં આવે છે. ભાવિક ભક્તો પર સેવકો દ્વારા માખણ મિસરીનો છંટકાવ કરીને એક પ્રસાદીના રૂપે પીરસવામા આવે છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

આમ લાલાની લાલનપાલનના એક અનન્ય ભાગરૂપે આ મહોત્સવને ખુબ જ ધામધુમથી ઉજવવામાં આવે છે. જાણે કે ડાકોર આખું ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન જેવું ભાસી રહે છે.

નંદ મહોત્સવ મંદિરમાં અનેરો દિવસ : ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ટ્રસ્ટી ભરતભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે, આજનો નંદ મહોત્સવ એ અનેરો દિવસ છે. મંદિરમાં શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં સેવક ગણ એક નંદરાયજી બને છે, ગોપી અને ગોવાળ બને છે, અને આ ઉત્સવ ઉજવે છે. આ ઉત્સવ આનંદભેર ઉજવાય છે. ગાયોને લાવવામાં આવે છે અને ગૌપૂજા પણ કરવામાં આવે છે. જેને ગોવર્ધન પૂજા કહેવામાં આવે છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

નંદરાયજી દાઢી દ્વારા સેવક ગણ સાથે ઘુમ્મટમાં નંદ ઘેર આનંદ ભયો સૂત્રો સાથે ઠાકોરજીનું પારણું પણ ઝુલાવવામાં આવે છે. આ દિવસે સોનાનું અથવા ચાંદીનું બેમાંથી ગમે તે એક ધાતુનું પારણું પણ કાઢવામાં આવે છે. એમાં ઠાકોરજીને ઘૂઘરા સાથે બિરાજમાન કરાવાય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી, વરસતા વરસાદ વચ્ચે લોકો કૃષ્ણભક્તિમાં થયા લિન
  2. રાજ્યભરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી, ડાકોર 'જય રણછોડ માખણચોરના નાદ'થી ગુંજ્યું

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં નંદ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણ જન્મ નિમિતે "નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી"ના નાદ સાથે નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉત્સવમાં ઉમટ્યા હતા.

જન્માષ્ટમી પછીનો દિવસ એટલે નંદબાબા અને જશોદા તેમજ ગોકુળ વાસીઓ માટે ખુશીનો દિવસ. કૃષ્ણ ભગવાનના અવતરણ જે નંદબાબાનું છેલ્લું બાળક હતું. તેને કંસ મારી નાખવાનો હતો, પરંતુ ચમત્કારિક રીતે ભગવાનનો બચાવ થતાં દરેક ગોકુળવાસીઓ અને વ્રજવાસીઓ આ દિવસે ''નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ કી", "હાથી ઘોડા પાલખી, જય કનૈયાલાલ કી"ના નાદ સાથે ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભારતભરમાં ઉજવે છે. ડાકોરમાં પણ રાજા રણછોડજીના મંદિરમાં ગોપીઓની નોમ તરીકે વર્ષોથી ઉજવાતો તહેવાર છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સેવકો નંદબાવા યશોદા અને ગોપ ગોપી બને છે : ગોપીઓ નોમના દિવસે ડાકોર રણછોડજી મંદિરના સેવકો દ્વારા શૃંગાર કરી ગોપી તેમજ નંદબાબા જશોદા તેમજ વ્રજવાસી બને છે. માખણ મિસરી તેમજ દહીં તેમાં મીઠું હળદર નાખી મટકી ફોડી એક અનેરો આનંદ ભાવિક ભક્તોને પણ કરાવવામાં આવે છે. ભાવિક ભક્તો પર સેવકો દ્વારા માખણ મિસરીનો છંટકાવ કરીને એક પ્રસાદીના રૂપે પીરસવામા આવે છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

આમ લાલાની લાલનપાલનના એક અનન્ય ભાગરૂપે આ મહોત્સવને ખુબ જ ધામધુમથી ઉજવવામાં આવે છે. જાણે કે ડાકોર આખું ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન જેવું ભાસી રહે છે.

નંદ મહોત્સવ મંદિરમાં અનેરો દિવસ : ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ટ્રસ્ટી ભરતભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે, આજનો નંદ મહોત્સવ એ અનેરો દિવસ છે. મંદિરમાં શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં સેવક ગણ એક નંદરાયજી બને છે, ગોપી અને ગોવાળ બને છે, અને આ ઉત્સવ ઉજવે છે. આ ઉત્સવ આનંદભેર ઉજવાય છે. ગાયોને લાવવામાં આવે છે અને ગૌપૂજા પણ કરવામાં આવે છે. જેને ગોવર્ધન પૂજા કહેવામાં આવે છે.

ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો
ડાકોરમાં નોમનો નંદ મહોત્સવ ઊજવાયો (Etv Bharat Gujarat)

નંદરાયજી દાઢી દ્વારા સેવક ગણ સાથે ઘુમ્મટમાં નંદ ઘેર આનંદ ભયો સૂત્રો સાથે ઠાકોરજીનું પારણું પણ ઝુલાવવામાં આવે છે. આ દિવસે સોનાનું અથવા ચાંદીનું બેમાંથી ગમે તે એક ધાતુનું પારણું પણ કાઢવામાં આવે છે. એમાં ઠાકોરજીને ઘૂઘરા સાથે બિરાજમાન કરાવાય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી, વરસતા વરસાદ વચ્ચે લોકો કૃષ્ણભક્તિમાં થયા લિન
  2. રાજ્યભરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી, ડાકોર 'જય રણછોડ માખણચોરના નાદ'થી ગુંજ્યું

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKOR NAND MAHOTSAVNAND MAHOTSAVDAKORKHEDADAKOR NAND MAHOTSAV

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.