દાહોદ: જજની ખોટી ઓળખ આપી ગેરલાભ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરનાર યુવકની ધરપકડ
12 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક વ્યક્તિ દાહોદ નજીક ડોકી ખાતે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર કારમાં આવી પહોંચ્યો હતો. આ વ્યક્તિએ પોતાને જજ હોવાની ઓળખ આપી હતી.
Published : September 17, 2025 at 9:13 PM IST
દાહોદ: 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક ઘટના બની જેમાં એક વ્યક્તિ દાહોદ નજીક ડોકી ખાતે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર કારમાં આવી પહોંચ્યો હતો. આ વ્યક્તિએ પોતાને જજ હોવાની ઓળખ આપી હતી. તેણે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓને કહ્યું, “હું વાઘેલા જજ છું,” અને પંપના માલિક વિશે પૂછપરછ કરી. વધુમાં, તેણે દાવો કર્યો કે, “માલિકનો જે કેસ ચાલે છે તે મારા હાથમાં છે, હું ફાયદો કરાવી આપીશ,” એમ કહીને રોફ જમાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જોકે, કર્મચારીઓએ આ અંગે માલિકને જાણ કરી, અને માહિતી એકઠી કરતાં સામે આવ્યું કે આ વ્યક્તિ જજ નથી. પોતાની ખોટી ઓળખ આપી ગેરલાભ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું સ્પષ્ટ થયું. આ ઘટનાને પગલે દાહોદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે અજાણ્યા ઈસમ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ, અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.
પોલીસે ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે આ યુવકની ઓળખ કરી. આરોપી બનાસકાંઠા જિલ્લાના આસારાવાસ ગામનો અલ્પેશ ગલ્ચર હોવાનું સામે આવ્યું. પોલીસે તેની શોધખોળ હાથ ધરી, અને જાણવા મળ્યું કે તે સુરત આસપાસના વિસ્તારમાં છે. દાહોદ પોલીસની ટીમ સુરત પહોંચી અને સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી અલ્પેશની ધરપકડ કરી.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં અલ્પેશના મોબાઈલમાંથી તેનું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી તેમજ અન્ય પુરાવાઓ મળ્યા, જેમાંથી જાણવા મળ્યું કે તેણે અલગ-અલગ લોકોને પોતે વકીલ હોવાની પણ ખોટી ઓળખ આપી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું લાગે છે કે આ યુવક અલગ-અલગ લોકોને સરકારી અધિકારી કે વકીલ હોવાની ખોટી ઓળખ આપી, તેમને પોતાની વાતમાં ફસાવી ગેરલાભ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો.
હાલ પોલીસે અલ્પેશના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ યુવકે અગાઉ કઈ-કઈ જગ્યાએ ખોટી ઓળખ આપી હતી અને તેના આધારે કયા ગેરલાભ મેળવ્યા હતા, તે દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં આગળ વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
