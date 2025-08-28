દાહોદના કતવારા પોલીસે ઝડપ્યો 172 કિલો અફીણના પોષડોડાનો જથ્થો

દાહોદ: દાહોદ જિલ્લો, જે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની સરહદે આવેલો છે, તે ગુજરાતમાં પ્રતિબંધિત દારૂ અને નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતો મુખ્ય માર્ગ છે. આ વિસ્તારમાંથી મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં વિદેશી દારૂ, અફીણ જેવા નશીલા પદાર્થો ઘૂસાડવાના પ્રયાસો થતા રહે છે. દાહોદ જિલ્લા પોલીસ આવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવામાં સતત સફળ રહી છે.
આ કડીમાં, કતવારા પોલીસે વધુ એક સફળતા મેળવી છે. પોલીસે 5 લાખથી વધુ કિંમતના 172 કિલો અફીણના પોષડોડાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. કતવારા પોલીસ સ્ટેશન ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલું છેલ્લું પોલીસ મથક છે, જ્યાંથી મધ્યપ્રદેશથી આવતા વાહનો પસાર થાય છે.
પોલીસે મધ્યપ્રદેશથી આવતા વાહનો પર નજર રાખી હતી. આ દરમિયાન એક ક્રેટા કાર પસાર થતાં પોલીસને શંકા ગઈ. કારને રોકવાનો પ્રયાસ કરતાં ચાલકે ઝડપથી ગાડી હંકારી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે તેનો પીછો કરી, આગળ બેરિકેડ ગોઠવી ગાડીને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ચાલકે કારને અંતરિયાળ વિસ્તાર તરફ હંકારી અને ભીતોડી ગામ નજીક કાર મૂકીને ઝાડીઓમાં ભાગી છૂટ્યો.
પોલીસે કારની તપાસ કરતાં તેમાંથી પ્લાસ્ટિકની સાત થેલીઓ મળી આવી. ફોરેન્સિક ટીમે તપાસ કરતાં આ થેલીઓમાં અફીણના પોષડોડા હોવાનું નિષ્પન્ન થયું. આ જથ્થાનું કુલ વજન 172 કિલો હતું, જેની અંદાજિત કિંમત 5 લાખથી વધુ છે. પોલીસે અફીણના પોસ્ટ, કાર અને એક મોબાઇલ સહિત કુલ 10 લાખથી વધુની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. હાલ પોલીસે કારના માલિકની ઓળખ, ચાલકની શોધખોળ અને જથ્થો ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવામાં આવતો હતો તે અંગે તપાસ હાથ ધરી છે.
