દાહોદના સાંસદની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC માટે નાણાંની માંગણી, વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ - DAHOD NEWZ

આ વિડીયો વાયરલ થતાં શિક્ષણ જગતમાં હાડકંપ મચી ગયો છે, શિક્ષણ વિભાગ દ્રારા તપાસ શરૂ કરાઈ છે.

દાહોદના સાંસદની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC માટે નાણાંની માંગણી
દાહોદના સાંસદની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC માટે નાણાંની માંગણી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 9:44 PM IST

દાહોદ : દાહોદના સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC કાઢવા માટે પાંચ હજાર રૂપિયા લીધા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થતાં શિક્ષણ જગતમાં હાડકંપ મચી ગયો છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્રારા તપાસ શરૂ કરાઈ છે.

દાહોદના સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરની સંસ્થા દ્રારા સંચાલિત લીમખેડામાં આવેલી શ્રીમતી કે. જે ભાભોર સ્કૂલમાં વિધાર્થીને LC કાઢવા માટે 16 હજારની માંગણી કરવામાં આવી હતી. અંતે પાંચ હજાર નક્કી કરીને લેવામાં આવ્યા હતા, તેનું સ્ટિંગ ઓપરેશન વાલી દ્રારા કરવામાં આવ્યું અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

દાહોદના સાંસદની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC માટે નાણાંની માંગણી (Etv Bharat Gujarat)

વિધાર્થીઓનો આક્ષેપ છે કે, આ શાળામાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ અન્ય જગ્યાએ એડમિશન મળી જતાં LC કઢાવવા ગયા ત્યારે શાળા તરફથી 16 હજારની માંગણી કરવામાં આવી હતી. અંતે પાંચ હજાર નક્કી થયા અને પાંચ હજાર રૂપિયા શાળાના ક્લાર્ક દ્રારા સ્વીકાર કરતો વિડીયો પણ વાલીએ ઉતાર્યો હતો. શાળા તરફથી પાંચ હજાર રૂપિયાની પાવતી પણ આપવામાં આવી છે, પરંતુ પાવતીમાં કઈ બાબતના નાણાં લેવામાં આવ્યા તેનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનું કહેવું છે કે કોઈપણ શાળા આ પ્રકારે નાણાં ન ઉઘરાવી શકે, આ મામલે તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

દાહોદના સાંસદની સંસ્થા દ્રારા ચાલતી શાળામાં LC માટે નાણાંની માંગણી (Etv Bharat Gujarat)

વિધાર્થીએ શાળામાં એડમિશન લીધા બાદ ત્યાં અનુકુળ ન આવતા, બીજી શાળામાં જવા માટે કે.જે ભાભોર શાળામાં LC માંગ્યું તો શાળા સંચાલકોએ નાણાં માંગતા વાલી આચાર્ય સાથે ચર્ચા કરવા ગયા અને વિડીયો ઉતાર્યો જેમાં આચાર્ય એવું કહી રહ્યા છે, કે પાંચ હજાર તો સામાન્ય છે. અમારે ક્યાં ઘરે રાખવાના સંસ્થાને જમા કરાવવા પડે છે. સંસ્થાને હિસાબ આપવો પડે છે, શાળાના કલાર્કને પૈસા આપતો વિડીયો પણ સામે આવ્યો અને ક્લાર્ક દ્રારા કહેવામા આવી રહ્યું છે, કે પૂરા પૈસા આપશો તો જ રશીદ આપીશું તેવું વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે.

