મીટરની સર્કિટમાં ચેડા કરીને વીજચોરીનો કીમિયો, દાહોદમાં 1 કરોડથી વધુની વીજચોરી ઝડપાઈ
આજે એમજીવીસીલની અલગ અલગ 16 ટીમોએ ચેકિંગ હાથ ધરી 15 જેટલા શંકાસ્પદ મીટર કબ્જે કર્યા હતા. અત્યાર સુધી 100થી વધારે શંકાસ્પદ મીટરો ઝડપાયા છે.
Published : September 11, 2025 at 10:03 PM IST
દાહોદ: દાહોદ શહેરમાંથી છેલ્લા 15 દિવસમાં એક કરોડથી વધુની વીજચોરી ઝડપાઇ છે. ત્યારે એમજીવીસીએલની 16 ટીમો દ્વારા આજે પણ દાહોદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ચેકિંગ હાથ ધરી શંકાસ્પદ મીટરો કબ્જે કર્યા છે.
MGVCLની 16 ટીમો ચેકિંગમાં ઉતરી
દાહોદ શહેરના અમુક વિસ્તારોમાં વીજ કંપની દ્વારા જેટલો પુરવઠો સપ્લાય થતો હતો, તેની સામે બિલ ઓછું આવતું હતું. જેના આધારે જે ફિડર ઉપર વધારે નુકશાન આવતું હતું તે વિસ્તારમાં ચેકિંગ હાથ ધરી મીટરને લેબમાં પરીક્ષણ કરતાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો. મીટરની નીચેનો ભાગ ખોલી મીટરમાં લાગેલી સર્કિટમાં એક ડાયડ લગાવી દેવામાં આવતું હતું. જેના કારણે વપરાશ થાય તેના કરતાં પણ ઓછું બિલ આવતું હતું. આજે એમજીવીસીલની અલગ અલગ 16 ટીમોએ ચેકિંગ હાથ ધરી 15 જેટલા શંકાસ્પદ મીટર કબ્જે કર્યા હતા. અત્યાર સુધી 100થી વધારે શંકાસ્પદ મીટરો ઝડપાયા છે, જેમાં એક કરોડથી વધુની વીજચોરી ઝડપી પાડવામાં એમજીવીસીએલની ટીમને સફળતા મળી છે. તમામ મીટરો તબક્કાવાર લેબમાં પરીક્ષણ બાદ જે મીટરોમાં ચેડા કરેલું જણાયું છે તે તમામ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી કાયદેસરની દંડનીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
કેવી રીતે મીટરમાં છેડછાડ કરીને બિલ ઓછું કરાતું?
જ્યારે વધારે વીજ વપરાશ હોય ત્યારે બિલ ઓછું આવે તે માટે લોકો મીટરમાં છેડછાડ કરાતા આ કામના જાણકાર ઈસમ દ્વારા એટલી શિફ્તપૂર્વક મીટરની નીચે સીલબંધ ભાગ તોડીને અંદરની સર્કિટની વચ્ચે એક ડાયડ લગાવી દેવામાં આવતું અને ત્યારબાદ ફેવિક્વીક દ્વારા તોડેલો ભાગ પાછો જોડી દેવામાં આવતો. જેને જોઈને કોઈને પણ ખ્યાલ ના આવે કે મીટર ખોલવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ચેડાં કર્યા બાદ જેટલું રીડિંગ આવવું જોઇયે તેની જગ્યાએ ઓછું રીડિંગ આવે એટ્લે ગ્રાહકને બિલમાં સીધો ફાયદો થઈ જાય.
અત્યાર સુધી 100થી વધુ આવા શંકાસ્પદ મીટર કબ્જે કરી પરીક્ષણ કરતાં સંખ્યાબંધ મીટરોમાં આ પ્રકારના ચેડા કરેલા મીટર મળી આવ્યા હતા. આ વીજચોરીમાં એમજીવીસીએલને એક કરોડથી વધુ વીજચોરી ઝડપાઈ છે. આવા લોકો વિરુદ્ધ કલમ 135 મુજબ ગુનો દાખલ કરી તેમના વપરાશ અનુસાર દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે. એમજીવીસીએલની કાર્યવાહીથી શહેરમાં વીજચોરી કરતાં લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
આ પણ વાંચો: