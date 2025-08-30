દાહોદ : દેશભરમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણી ચાલી રહી છે. વિવિધ ગણેશ મંડળો ગણેશજીની સ્થાપના કરી પૂજા-અર્ચના સાથે ભગવાન ગણેશની સેવામાં લીન બન્યા છે. ગણેશ મંડળો ગણેશ સ્થાપના સાથે સાથે અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરે છે. દાહોદના MG રોડ યુવક મંડળ દ્વારા વારાણસીની અદભૂત ઝાંખી તૈયાર કરવામાં આવી છે. ભક્તો સ્વયં કાશીમાં પહોંચી ગયા હોય તેવી અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે.
દાહોદમાં વારાણસીની ઝાંખી કરાવતો અનોખો પંડાલ
દાહોદના MG રોડ યુવક મંડળ દ્વારા સતત 37માં વર્ષે ગણેશ સ્થાપના કરી છે. આ મંડળ દ્વારા દર વર્ષે અલગ અલગ પ્રકારની ઝાંખી પણ રાખવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે વારાણસીની યાદ તાજી કરાવતી સુંદર ઝાંખી તૈયાર કરી છે. શહેરમાં આ પંડાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. પંડાલમાં પ્રવેશની સાથે જ મંત્રોચ્ચાર નાદ વચ્ચે અલગ જ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થાય છે. સ્વયં ગંગા નદીના કિનારે પહોંચી ગયા હોય તેવો અહેસાસ થાય છે.
મણિકર્ણિકા ઘાટ અને ગંગા આરતીનો લ્હાવો
મોક્ષનગરી ગણાતા વારાણસીના 84 ઘાટ પૈકીના મુખ્ય ઘાટો અહીં તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તે પૈકીનો મણિકર્ણિકા ઘાટ, જે મોક્ષ પ્રાપ્તિનું વરદાન માનવામાં આવે છે અને ત્યાં સતત ચિતા સળગતી રહે છે, તે પણ તૈયાર કરાયો છે. સાથે જ ચિતાઓની પણ કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. જીવંત ગંગા આરતીનો લ્હાવો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા : આ ઝાંખીના દર્શનાર્થે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. ભક્તોનું કહેવું છે પંડાલમાં ગયા પછી એવી અનુભૂતિ થાય છે કે વારાણસી આવી ગયા હોય. જે લોકો કાશી નથી ગયા તે અહીં દર્શન કરીને પણ કાશીમાં ગયા હોય તેવી અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે. ઝાંખીના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે.
