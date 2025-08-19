દાહોદ: દેવગઢ બારિયા વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત સરકારના કૃષિ તથા પંચાયત વિભાગના મંત્રી બચુ ખાબડના કટ્ટર હરીફ ભરત વાખળાને ભાજપમાં સામેલ કરવાની રણનીતિ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભરત વાખળાએ વિધાનસભાની ટિકિટ સહિત અન્ય શરતો ભાજપ સમક્ષ મૂકી છે. ભાજપ આ મામલે શું નિર્ણય લે છે, તે ટૂંક સમયમાં સ્પષ્ટ થશે.
બચુ ખાબડના મતવિસ્તાર ધાનપુર અને દેવગઢ બારિયા તાલુકામાં મનરેગા યોજના અંતર્ગત કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ મામલે બચુ ખાબડના પુત્રો કિરણ ખાબડ અને બળવંત ખાબડની સંડોવણી સામે આવતાં પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી હતી. મનરેગા કૌભાંડને લઈને બચુ ખાબડનો ચોતરફ વિરોધ થઈ રહ્યો છે, અને વિરોધ પક્ષોએ તેમના રાજીનામાની માગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત, દાહોદ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમમાંથી બચુ ખાબડને બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી કેબિનેટની બેઠકો અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં પણ તેમની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી, જેના કારણે તેમને મંત્રીપદેથી દૂર કરવાની અટકળો તેજ થઈ હતી. આવા સંજોગોમાં ભરત વાખળાને ભાજપમાં લાવવાની કવાયત શરૂ થતાં બચુ ખાબડનું રાજકીય ભાવિ અનિશ્ચિત લાગી રહ્યું છે.
આ મામલે ભરત વાખળા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં તેમણે આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, સ્થાનિક નેતાઓ સાથે બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે, અને તેમણે વિધાનસભાની ટિકિટ તેમજ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટોને લઈને ભાજપ સમક્ષ કેટલીક શરતો મૂકી છે. ભાજપ તરફથી આ અંગે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તે ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે.
ભરત વાખળા મૂળ કોંગ્રેસના દેવગઢ બારિયાના અગ્રણી નેતા તરીકે ઓળખાતા હતા. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે તેમને બચુ ખાબડ સામે ઉમેદવાર તરીકે ઊભા રાખ્યા હતા, જેમાં તેમની હાર થઈ હતી, પરંતુ તેમણે 33.19 ટકા મતો મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ, 2022ની ચૂંટણી પહેલાં તેઓ કોંગ્રેસ છોડી આમ આદમી પાર્ટી (આપ)માં જોડાયા હતા અને બચુ ખાબડ સામે ઉમેદવારી કરી 35.58 ટકા મતો મેળવ્યા હતા. હવે ભરત વાખળા ભાજપમાં જોડાવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી બચુ ખાબડનું રાજકીય પત્તું કપાઈ જાય તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
