દાહોદનું દંપતી 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની થીમ પર બનાવેલી 7 કિલોની પાઘડી પહેરી ગરબે ઝૂમ્યું
દાહોદમાં રહેતા મારુતિ સોની નામના વ્યક્તિને પોતાની અને પત્ની માટે ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી હતી.
Published : September 28, 2025 at 3:40 PM IST
દાહોદ: નવરાત્રી પર્વને લઈ ગુજરાતીઓમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે. નવ દિવસના અલગ અલગ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ સાથે જ્વેલરી સહિત સંપૂર્ણ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ થઈ ખેલૈયા ગરબાની રમઝટ બોલાવતા હોય છે. ત્યારે દાહોદમાં રહેતા મારુતિ સોની નામના વ્યક્તિને ગરબાનો એક અનેરો શોખ છે. સાથે જ તેમના પત્ની પણ એટલા જ શોખીન છે. દરેક નોરતે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ સાથે અલગ અલગ પ્રકારની ખાસ પાઘડી તૈયાર કરી આ દંપતી ગરબામાં પહોચતું હોય છે અને શહેરના દરેક ગરબામાં પહોંચી ગરબા રમે છે. દરરોજ તેમની પાઘડી અને ડ્રેસિંગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતું હોય છે.
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર ખાસ પાઘડી
આ વર્ષે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગાવમાં પ્રવાસીઓ પર આતંકીઓના હુમલા બાદ ભારતીય સેનાએ જવાબી હુમલા પાકિસ્તાન સામે ઓપરેશન સિંદૂર અંતર્ગત મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. જેને પગલે સમગ્ર દેશવાસીઓમાં ભારતીય સેના માટે ગૌરવ થઈ રહ્યું છે. અલગ અલગ રીતે લોકો સેનાની કામગીરીને બીરદાવી રહ્યા છે. ત્યારે નવરાત્રી પૂર્વે મારુતિ સોની એ ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ ઉપર ખાસ પાઘડી તૈયાર કરવાનું વિચાર્યું અને બે મહિનાથી પાઘડી માટે મહેનત શરૂ કરી.
પાઘડીમાં સેના-PMની તસવીર
પોતાના માટે સાત કિલો વજનની પાઘડી અને પત્ની માટે બે કિલોની ખાસ પાઘડી તૈયાર કરી પાઘડીમાં કર્નલ સોફિયા કુરેશી અને વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંઘના ફોટા, તથા વડાપ્રધાન મોદીની તસવીર સાથે ટેન્ક, હેલિકોપ્ટર સહિતના યુદ્ધ લડાયક સાધનોની કૃતિઓ પાઘડીમાં રાખવામાં આવી હતી. આકર્ષક દેખાતી પાઘડી સાથે દંપતી ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પહોચતા જ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. દંપતિએ આ ખાસ પાઘડી પહેરીને ગરબા રમ્યું હતું.
