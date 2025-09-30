દાહોદમાં યોજાતા પ્રાચીન આદિવાસી ગરબા, ધર્મીરાજાની વાડીની સ્થાપના કરવાની ખાસ પરંપરા
દાહોદમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા પરંપરાગત રીતે નવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેમાં ધર્મીરાજાની વાડીની સ્થાપના કરવાની ખાસ પરંપરા છે.
દાહોદ : આજના આધુનિક યુગમાં ઠેર ઠેર મોટા મોટા ગરબાના આયોજન થતા હોય છે. યુવાધન ઝૂમતા જોવા મળે છે. DJ અથવા ઓર્કેસ્ટ્રાના તાલે ગરબાની રમઝટ જોવા મળે છે. પરંતુ દાહોદમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા ઉજવાતી નવરાત્રીની પ્રાચીન પરંપરા આકર્ષણ જમાવે છે.
પરંપરાગત રીતે નવરાત્રીની ઉજવણી
આદિવાસી સમાજ દ્વારા નવરાત્રી દરમિયાન ધર્મીરાજા (દેવ) ની વાડીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, જવારા ઉગાડવામાં આવે છે અને સાવન માતાની સ્થાપના કરાય છે. સાથે જ કોઈ પણ આકૃતિ કે મૂર્તિ વગરના પથ્થર જેને તેમના પૂર્વજ (ખત્રી) માનવામાં આવે છે. કુંવારિકાઓ પાસે માટલી મૂકાવી દિવા પ્રગટાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારે આખું એક સ્થાનક બનાવવામાં આવે છે. બાદમાં મોઢેથી ગીત ગાઈ ગરબા રમે છે.
ધર્મીરાજાની વાડીની સ્થાપના : પ્રાચીનકાળથી ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે આદિવાસી સમાજમાં ધર્મીરાજા અને સાવન માતાને ખૂબ માનવામાં આવે છે. ધર્મીરાજા અને સાવન માતાને રિઝવવા માટે ધર્મીરાજાની વાડીની સ્થાપના કરી પૂજા-અર્ચના કરી ગરબા કરવામાં આવે છે. આ પરંપરા પ્રાચીનકાળથી ચાલતી આવી રહી છે. આરોગ્ય, સુખાકારી, ખેતી સારી થાય અને નિર્વિઘ્ને આખું વર્ષ સારું જાય તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.
ધર્મીરાજા અને સાવન માતા પ્રત્યે શ્રદ્ધા
ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય તેમજ ધરતી પર રહેતા જીવોના રક્ષણની પ્રાર્થના સાથે ધર્મીરાજા અને સાવન માતાને રીઝવવામાં આવે છે. નવરાત્રીના સમાપન પછી ધર્મીરાજાની વાડીને પાણીમાં પધરાવવામાં આવે છે. પૂર્વજોના સમયથી ચાલી આવેલી આ પરંપરા આજે પણ કેટલાક આદિવાસી વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે.
પ્રાચીન આદિવાસી ગરબા : મોઢેથી ગાતા જઈને ગરબી કરવામાં આવે છે. જેમાં એક ટીમ ગરબો ગાય છે અને સામે બીજી ટીમ એ ગરબા ઝીલે છે. આ રીતે ભક્તિ અને આરાધના સાથે નવરાત્રી પર્વમાં પ્રાચીન ગરબાની પ્રથા આજે પણ જોવા મળે છે.
