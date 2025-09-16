ETV Bharat / state

દાહોદ એરપોર્ટ માટે પોલીસના કાફલા સાથે ડિમાર્કેશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ, જમીન જવાના ડરથી ખેડૂતો દોડી આવ્યા

દાહોદને એરપોર્ટની જાહેરાત બાદ તંત્ર દ્વારા ઝાલોદ તાલુકાના ટાડાગોળા સહિત આસપાસના ગામોમાં જમીનનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો.

દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી
દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 8:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ: દાહોદ જિલ્લા માટે ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટની ફાળવણી થયા બાદ જમીનનો સર્વે કર્યા બાદ આજે ઝાલોદ તાલુકાના ટાડાગોળા અને શારદા ગામમાં એરપોર્ટ ઓથોરોટી, પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર સહિતની ટીમો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ડિમાર્કેશનની કામગીરી કરવા પહોંચતા સ્થાનિક ખેડૂતો અને આગેવાનો પોતાની જમીન સંપાદનમાં જવાન ડરથી દોડી આવ્યા હતા. પરંતુ અધિકારીઓની સમજાવટ બાદ મામલો થાળે પડ્યો હતો અને ડિમાર્કેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)

ઝાલોદ પાસે એરપોર્ટની જમીનનો સર્વે
દાહોદને એરપોર્ટની જાહેરાત બાદ તંત્ર દ્વારા ઝાલોદ તાલુકાના ટાડાગોળા સહિત આસપાસના ગામોમાં જમીનનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે સ્થાનિક ખેડૂતોએ ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવી એરપોર્ટ ના બનાવવા માટે રજૂઆત કરી હતી. તેમજ ખેડૂતોની જમીન સરકારને નહીં આપવામાં આવે તેવી ઉગ્ર રજૂઆતો અને આંદોલનો પણ થયા હતા. ત્યારબાદ શારદા અને ટાડાગોળા ગામમાં આવેલી જંગલની જમીન અને સરકારી પડતર જમીનની પસંદગી થઈ હતી અને તે સ્થળે એરપોર્ટ બનાવવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. જેના ભાગરૂપે આજે એરપોર્ટ ઓથોરીટીના અધિકારી, ડીએલઆર વિભાગ, મામલતદાર પ્રાંત અધિકારી, વનવિભાગ સહિતની અલગ અલગ ટીમો પહોંચી હતી. કોઈ અનિચ્છનિય બનાવ ના બને તે માટે એક ડીવાયએસપી, સાત પીઆઇ સહિત 100 થી વધુ પોલીસની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે 141 હેક્ટર જમીનમાં ડિમાર્કેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.

દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી
દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)

ડિમાર્કેશનની કામગીરી વચ્ચે ખેડૂતો પહોંચ્યા
જમીનની ડિમાર્કેશનની કામગીરીને પગલે બંને ગામના ખેડૂતો અને આગેવાનો આવી પહોંચ્યા હતા અને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. પરંતુ અધિકારીઓએ એરપોર્ટનો નક્શો બતાવી એરપોર્ટની કામગીરી માત્ર જંગલની જમીન અને સરકારી પડતર જમીનમાં જ કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપતા ખેડૂતો શાંત થયા હતા. પરંતુ ખેડૂતોમાં એક દહેશત એવી રહેલી છે કે પહેલા જંગલની જમીન અને સરકારી જમીનમાં કામગીરી કર્યા બાદ ધીરે ધીરે ખેડૂતોની જમીન પણ સંપાદન કરશે. જો ભવિષ્યમાં ખેડૂતોની જમીન સંપાદન કરવામાં આવશે તો ખેડૂતો ઉગ્ર આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી.

દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી
દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)
દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી
દાહોદ એરપોર્ટની ડિમાર્કેશન કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. નિરાધારનો આધાર, જુનાગઢ પાસે આવેલો આ આશ્રમ છે અસંખ્ય મનોદિવ્યાંગોનું સરનામું
  2. ગીરસોમનાથના કણજોતર ગામે વીજ ચેકીંગ માટે ગયેલી PGVCLની ટીમ પર હુમલો, બે વીજકર્મીને ઈજા

For All Latest Updates

TAGGED:

DAHOD NEWSDAHOD AIRPORTDAHOD AIRPORT DEMARKATIONDAHOD AIRPORT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.