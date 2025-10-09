ETV Bharat / state

દહેગામના બહિયલમાં નવરાત્રીમાં હિંસા બાદ બુલડોઝર એક્શન, 186 ગેરકાયદેર બાંધકામોનું મેગા ડિમોલિશન

બહિયલ ગામમાં આવેલા 186 જેટલા ગેરકાયદેસર બાંધકામનું આજે બુલડોઝર દ્વારા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

બહિયલ ગામમાં ડિમોલિશન ડ્રાઈવ
બહિયલ ગામમાં ડિમોલિશન ડ્રાઈવ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
ગાંધીનગર: નવરાત્રી દરમિયાન દહેદામ તાલુકામાં આવેલા બહિયલ ગામમાં નવરાત્રીના ગરબા આયોજન પર પથ્થરમારો અને જૂથ અથડામણની ઘટના બાદ હવે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગામમાં આવેલા 186 જેટલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર બુલડોઝર ફરી વળ્યા હતા. આ માટે ગામમાં 1000થી વધુ અધિકારી-પોલીસ કર્મચારીઓ પહોંચ્યા હતા.

બહિયલ ગામમાં આવેલા 186 જેટલા ગેરકાયદેસર બાંધકામનું આજે બુલડોઝર દ્વારા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. નવરાત્રી દરમિયાન ગામમાં થયેલા હિંસાની ઘટનામાં સામેલ આરોપીઓના ઘર પર પણ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. આ માટે ગેરકાયદેસર બાંધકામોને 10 દિવસ અગાઉ નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જે બાદ આજે 300 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓના બંદોબસ્ત સાથે ડિમોલિશન હાથ ધરાયું હતું.

આ અંગે ગાંધીનગરના SP IPS રવિ તેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે સવારથી લગભગ 186 ગેરકાયેદસર બાંધકામોની ઓળખ કરાઈ હતી, તેના ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ 186 બાંધકામો પાછલા 10 દિવસમાં ઓળખીને નોટિસ આપવામાં આવી. આ બાદ આજે પોલીસ અને સરકારી તંત્ર મળીને ડિમોલિશન કરી રહ્યા છે. આમાંથી એવા બાંધકામો છે જેના 50 જેટલા લોકો 10 દિવસ પહેલા ગુનો નોંધાયો તેમાં આરોપી છે. 30 લોકો એવા છે જેના કોઈ સંબંધી કે દીકરા આ ગુનામાં સામેલ છે. આવા બાંધકામોની ઓળખ કરાઈને તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આજે 1000ની આસપાસ અલગ-અલગ વિભાગના કર્મચારી-અધિકારી બંદોબસ્તમાં તૈનાત છે. તેમાં 300થી ઉપર પોલીસ અધિકારી-કર્મચારી બંદોબસ્તમાં છે જે કાર્યવાહી કરવામાં મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે.

શું હતી બહિયલ ગામમાં ઘટના?
નવરાત્રી દરમિયાન બહિયલ ગામમાં સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના કારણે બે જૂથ વચ્ચે હિંસક અથડામણ બની હતી. જેમાં ટોળાએ સામ સામે પથ્થરમારો કર્યો હતો અને દુકાન તથા વાહનોમાં પણ તોડફોડ કરી હતી. ઘટનામાં કેટલાક લોકોને સામાન્ય ઈજા પણ પહોંચી હતી જેમની સારવાર કરાવવામાં આવી હતી. ઘટના બાદ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ બહીયગ ગામે પહોંચ્યા હતા અને લોકો સાથે નવરાત્રીમાં ભાગ લીધો હતો અને માતાજીની આરતી પણ ઉતારી હતી.

