ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા થશે જેલ મુક્ત, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આપ્યા શરતી જામીન
હાલ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મારા મારીના કેસમાં વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે.
Published : September 22, 2025 at 1:12 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 1:46 PM IST
ભરુચ : ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મારા મારીના કેસના છેલ્લા ઘણા સમયથી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે, પરંતુ આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ચૈતર વસાવાને જામીન આપવામાં આવ્યા છે. હાઈકોર્ટના જ્જ એમ. એમ મેંગડે દ્વારા અમુક શરતોને આધીનને જામીન મંજુર કરાયા છે. હાલ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મારા મારીના કેસમાં વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે.
ચૈતર વસાવાના જામીન મંજુર
ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મારા મારીના કેસના છેલ્લા ઘણા સમયથી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે. હાલમાં જિલ્લા કોર્ટે વિધાનસભામાં હાજરી આપવા માટે 8, 9 અને 10 સપ્ટેમ્બર એમ ત્રણ દિવસના જામીન આપ્યા હતા. ત્યારબાદ આજે નવરાત્રીના પહેલા જ દિવસે વસાવાના જામીન મંજુર થયા છે.
આનંદો…— Isudan Gadhvi (@isudan_gadhvi) September 22, 2025
લોકનાયક, ધારાસભ્ય ભાઈ ચૈતરભાઈ વસાવાના જામીન મંજૂર !
જય જોહાર…
ભાજપે બહુ મોટું પાપ કર્યું હતું ! આદિવાસી સમાજના આવાજને દબાવીને !આદીવાસી સમાજ આનો બદલો અગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં લેશે !
જેને આપ પ્રદેશ પ્રમુખે પણ ફેસબક પોસ્ટ કરીને કાર્યકતાઓને જાણ કરી હતી, જેને લઈને આપ કાર્યકર્તાઓમાં ઊત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા મારા મારીના કેસમાં વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત જૂલાઈ 2025માં ડેડિયાપાડા પ્રાંત કચેરીએ એટીવીટી (આપણો તાલુકો, વાઇબ્રન્ટ તાલુકો)ની સંકલન સમિતિની બેઠક હતી. જેમાં ચૈતર વસાવા, ડેડિયાપાડાના તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સંજય વસાવા વગેરે લોકો હાજર હતા. જેમાં ચૈતર વસાવા અને સંજય વસાવા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી અને મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને સામ-સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ મામલે 5 જૂલાઈ 2025ના રોજ ચૈતર વસાવાની ડેડિયાપાડાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને રાજપીપળા લઈ જવામાં આવ્યા હતાં. દરમિયાન રાજપીપળા કોર્ટમાં જામીન અરજી નામંજૂર થયા બાદ તેમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, આ મામલે આજે 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુનાવણી કરતા વસાવાને શરતી જામીન આપ્યાં હતાં.
ભાઈ શ્રી ચૈતર ભાઈ વસાવા ના જામીન મંજુર !— Dr Karan Barot🇮🇳🧹 (@khbarot) September 22, 2025
સત્યમેવ જયતે 🧹 @manoj_sorathiya @Chaitar_Vasava pic.twitter.com/1qPlwy68RA
ફરિયાદ અનુસાર, આ ઘટનામાં શારીરિક હુમલો, ધમકી તથા સરકારી મિટિંગની ગૌરવભંગ જેવા ગુનાહિત કૃત્યો સામેલ છે. પોલીસએ સંજય વસાવાની ફરિયાદ આધારે IPCની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો અને ચૈતર વસાવાને અટકાયત કરી. ત્યારબાદ તેમની ધરપકડ થઈ અને તેમને બે મહિનાથી વધુ સમય જેલમાં છે.
કોણ છે ચૈતર વસાવા ?
ચૈતર વસાવા નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડા (ST) મતવિસ્તારથી આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે. 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીત મેળવી હતી. આદિવાસીના હકો, જમીન, જંગલ અને પાણીના મુદ્દાઓ પર અવાજ ઉઠાવે છે. જુલાઈ 2025માં ATVT બેઠક દરમિયાન તેઓ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સંજય વસાવા સાથે અથડાયા, જેના કારણે તેમની ધરપકડ થઈ. ચૈતર વસાવાને સમર્થકો લડાયક નેતા તરીકે ઓળખાવે છે, જ્યારે વિરોધીઓ તેમને વિવાદિત ગણાવે છે. તેમ છતાં, આદિવાસી વિસ્તારમાં તેમની લોકપ્રિયતા મજબૂત છે.
