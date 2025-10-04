ગીર સોમનાથ અને દ્વારકા નજીકના અરબી સમુદ્રમાં "શક્તિ" વાવાઝોડું સક્રિય, હાલ ક્યાં પહોંચ્યું?
માછીમારોને 3 થી 6 ઓક્ટોબર સુધી દરિયામાં ન જવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
Published : October 4, 2025 at 3:10 PM IST
ગીર સોમનાથ, દ્વારકા : અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું ‘શક્તિ’ સક્રિય થયું છે. આગામી 24 કલાકમાં આ વાવાઝોડું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવી સંભાવના છે. આ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્રના સમુદ્ર કાંઠા વિસ્તાર પર પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જેને પગલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે, અને માછીમારોને 3 થી 6 ઓક્ટોબર સુધી દરિયામાં ન જવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
વાવાઝોડું ‘શક્તિ’ સક્રિય
રાજ્યમાં હાલ શકિત વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે. જેને લઈ પવનની ગતિ 65-75 કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે, તેમજ આગામી 5 ઓક્ટોબર સુધી પવનની ગતિમાં વધારો થશે અને પવનની ગતિ 110 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે. 6 અને 7 ઓક્ટોબરે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ, દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ, અમરેલીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં દરિયા કિનારા પર શકિત વાવાઝોડાનો ખતરો દેખાઈ રહ્યો છે, અને 110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે આ વાવાઝોડું ત્રાટકી શકે છે અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી પણ શકે છે. સાથે જ માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવા માટે તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ શક્તિ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે પણ વ્યાપક અસર કરી શકે છે અને 24 કલાકમાં વિકરાળ સ્વરુપ પણ ધારણ કરી શકે છે.
વહિવટી તંત્ર એલર્ટ પર
સૌરાષ્ટ્ર નજીકના અરબ સાગરમાં વર્ષ 2025નું પહેલું સાયક્લોનિક શક્તિ (Cyclone Shakti) સક્રિય થઈ રહ્યું છે. વાવાઝોડાને લઈને ભારતીય હવામાન વિભાગ(IMD) દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી છે. હાલ શક્તિ વાવાઝોડાને લઇ ને ગીર સોમનાથના દરિયા માં કરન્ટ જોવા મળી રહ્યો છે અરબી સમુદ્રમા ઉદ્ધભવેલુ શકિત નામનુ વાવાઝોડુ પોરબંદરથી 565 કિમી દુર છે.
વાવાઝોડાની અસરને પગલે ગીર સોમનાથ વહિવટી તંત્ર એલર્ટ છે. અરબી સમુદ્રમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગીર સોમનાથ,દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ,અમરેલી,જુનાગઢ સહિતના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
VIDEO | Cyclone Shakhti: Abhimanyu Chauhan, IMD, Ahmedabad, says, " cyclone shakthi will recurve on october 6 morning moving towards east-northeast direction. however, there is no need to panic as the impact over gujarat will be minimal. on october 8, there will be heavy rainfall… pic.twitter.com/fDmyPcQF7e— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2025
દ્વારકામાં શકિત વાવાઝોડાના પગલે તંત્ર એલર્ટ
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડે ‘શક્તિ’ નામના સંભવિત વાવાઝોડાની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને ઓખા અને સલાયા બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દીધું છે. હાલ અરબી સમુદ્રમાં ઉદ્ભવેલું આ વાવાઝોડું ઝડપથી ગુજરાતના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
420 km SW of Karachi (Pakistan) and 600 km ENE of Masirah (Oman). It is likely to move west-southwestwards and reach NW and adjoining WC Arabian Sea by 5th October. Thereafter, it will recurve and move east-northeastwards from morning of 6thOctober 2025 and weaken gradually. pic.twitter.com/pOCPXrq8cs— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2025
હવામાન વિભાગ મુજબ, ‘શક્તિ’ વાવાઝોડું હાલ દ્વારકાથી આશરે 430 કિમી દૂર અરબી સમુદ્રના મધ્ય ભાગમાં સ્થિત છે. તેની ગતિ પ્રતિ કલાક 13 કિમી નોંધાઈ છે, અને આગામી 24 કલાકમાં તે વધુ પ્રબળ થવાની શક્યતા છે. ત્યારે દ્વારકા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડમાં જોવા મળ્યું હતું. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભારે પવન અને ઉંચા મોજાં ઊછળ્તા જોવા મળી રહ્યા છે. દરિયાકાંઠે 125 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેના કારણે દરિયાની સપાટી ઉંચી ઉછળી રહી છે.