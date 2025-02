ETV Bharat / state

કચ્છ: આજના આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં સાયબર હુમલા સામાન્ય બની રહ્યા છે. દિવસેને દિવસે સાયબર ક્રાઇમ વધી રહ્યા છે ત્યારે કચ્છની બે કોલેજમાં સાયબર સિક્યુરિટીના કોર્સ શરૂ કરવામાં આવશે. જેમાં ભારતના ટોપ 10 એથિકલ હેકરમાં સ્થાન ધરાવતા ફાલ્ગુન રાઠોડનું માર્ગદર્શન પણ મળશે.

ભારતના ટોપ 10 એથિકલ હેકરમાં સ્થાન ધરાવતા ફાલ્ગુન રાઠોડના માર્ગદર્શનમાં શરૂ કરાશે કોર્સ:

કચ્છના કોડાય ખાતેની એસ.જી.જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ આઇટી (SGJ Institute of Management and IT) અને કેરા સ્થિત એચજેડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ (HJD Engineering College) ખાતે આગામી સમયમાં સાયબર સિક્યુરિટી અને ડિજિટલ માર્કેટિંગ સર્ટિફિકેટ કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યા છે. આ અભિયાન સીસેક શિલ્ડ એલએલપી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ભારતના ટોપ 10 એથિકલ હેકરમાં સ્થાન ધરાવતા ફાલ્ગુન રાઠોડનું માર્ગદર્શન પણ મળશે.

કચ્છની કોલેજોમાં શરૂ થશે સાયબર સિક્યુરિટી કો (Etv Bharat Gujarat)

માત્ર 5,500 રૂપિયાની ફીમાં થઈ શકશે કોર્સ:

એસ.જે.જી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ આઈટીમાં આ કોર્સ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને કચ્છ યુનિવર્સિટી માન્ય સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. તો ભુજ તાલુકાના કેરા કોલેજમાં પણ આ કોર્સ ઓછી ફી સાથે શરૂ કરવામાં આવશે. જેથી વિદ્યાર્થીઓ તેનો લાભ લઈ શકે. સામાન્ય રીતે આ સાયબર સિક્યુરિટી અંગેના કોર્સ 90,000 થી 1 લાખ સુધીની ફી ધરાવતા હોય છે, પરંતુ કચ્છની બે કોલેજોમાં માત્ર 5,500 રૂપિયા જેટલા ફીના દરે વિદ્યાર્થીઓ આ કોર્સમાં અભ્યાસ કરી શકશે. આગામી માર્ચ માસ બાદ આ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવશે અને વર્ષમાં 3 વખત આ કોર્સનો લાભ વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકશે.