અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે થાઈલેન્ડમાં વર્ક પરમિટના નામે છેતરપિંડી આચરનાર એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનામાં ભોગ બનેલા યુવકને ગેરકાયદેસર રીતે મ્યાનમાર લઈ જઈ સાયબર ક્રાઈમની તાલીમ લેવા મજબૂર કરાયો હતો અને ખંડણી પણ ઉઘરાવવામાં આવી હતી.
આરોપી કિંજલ શાહે પીડિતનો પરિચય અભિષેકસિંગ નામના વ્યક્તિ સાથે કરાવ્યો હતો, જેણે બેંગકોકની આઈ.ટેક નામની કંપનીમાં કામ કરતો હોવાનો ખોટો દાવો કર્યો હતો. અભિષેકસિંગે વોટ્સએપ પર વીડિયો કૉલ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ લીધો અને નોકરીની લાલચ આપી પીડિતને બેંગકોક બોલાવ્યો હતો.
બેંગકોક પહોંચ્યા બાદ પીડિતનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. તેને ગેરકાયદેસર રીતે થાઈલેન્ડની સરહદ પરથી જંગલ વિસ્તારમાંથી કાર દ્વારા, પછી લગભગ 20 કિલોમીટર ચાલીને અને નાવડીમાં બેસીને નહેર પાર કરાવી મ્યાનમારના કે.કે. પાર્ક વિસ્તારમાં લઈ જવાયો હતો.
સાયબર ક્રાઈમની તાલીમ અને ખંડણી:
મ્યાનમારમાં પીડિતને સાયબર ક્રાઈમ સંબંધિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓની તાલીમ આપવામાં આવી. જ્યારે તેણે તાલીમ લેવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે 19 એપ્રિલથી 21 મે સુધી તેને ગેરકાયદેસર રીતે અટકાયતમાં રાખી માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવ્યો. આરોપીઓએ ભારત પરત ફરવા દેવા માટે 3,50,000 રૂપિયાની ખંડણીની માંગણી કરી. પીડિતે આ અંગે ફરિયાદકર્તાને જાણ કરતાં, તેમણે ગૂગલ-પે દ્વારા વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ 3,50,000 રૂપિયા મોકલ્યા. પૈસા મળ્યા બાદ પીડિતનો પાસપોર્ટ પરત કરવામાં આવ્યો અને તેને ભારત પરત ફરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. આ ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કિંજલ શાહની ધરપકડ કરી છે. તે અભિષેકસિંગને વોટ્સએપ દ્વારા પીડિતના દસ્તાવેજો મોકલવામાં સંડોવાયેલ હતો. અન્ય આરોપીઓને પકડવા તપાસ ચાલુ છે.
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આવા કિસ્સાઓથી બચવા માટે સાવચેતીની ટીપ્સ જાહેર કરી છે:
- વિદેશમાં વર્ક પરમિટ આપતી એજન્સીની કાયદેસરતા ચકાસો.
- વિઝા માટે ફક્ત સરકાર માન્ય વેબસાઇટ્સ, દૂતાવાસો અથવા કોન્સ્યુલેટનો ઉપયોગ કરો.
- અનધિકૃત એજન્સીના અણધાર્યા ઇમેઇલ, કૉલ કે મેસેજથી સાવધ રહો.
- વિઝા સેવાઓ માટે અજાણી વ્યક્તિને ક્યારેય પૈસા ન આપો.
- વિઝાની જરૂરિયાતો અને પ્રક્રિયા સમજો અને અધિકૃત સરકારી વેબસાઇટ્સનો સંપર્ક કરો.
