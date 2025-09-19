ETV Bharat / state

વેરાવળમાં સાયબર ફ્રોડ ગેંગ ઝડપાઈ, મહિલાને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરનાર આરોપીઓ પોલીસના સકંજામા

ઓનલાઇન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરનાર આંતર રાજ્યની સાયબર ફ્રોડ ગેંગને વેરાવળ સીટી પોલીસે ઝડપી લીધી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 2:49 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના વેરાવળમાં ઓનલાઇન પાર્સલ મોકલવાનું કહી મહિલાને પોલીસ તેમજ ઇનકમટેક્સમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી ઓનલાઇન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરનાર આંતર રાજ્યની સાયબર ફ્રોડ ગેંગને વેરાવળ સીટી પોલીસે ઝડપી લીધી છે.

સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મારફતે લોકો સાથે સંપર્ક કરી અને પ્રલોભનો આપી બાદમાં કોઇપણ રીતે વધુ રૂપિયા મેળવવા પોલીસ, ઇનકમટેક્સ સહિતના કેસોમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલ કરી નાગરિકોને હેરાન પરેશાન કરતા ઇસમો અને ગેંગોની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સુચનાઓ આપવામાં આવેલ હતી. આ સુચનાના અનુસંધાનમાં પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરી, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વી.આર. ખેંગાર અને બી.એસ. વ્યાસના માર્ગદર્શન હેઠળ વેરાવળ સીટી પોલીસે કામગીરી હાથ ધરી હતી.

વેરાવળ સીટી પો. સ્ટે. ગુ.ર. નં. 11186009250870/2025 ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023 ની કલમ-108, 351(2) તથા ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ-2000ની કલમ-66(D) મુજબનો ગુનો તા. 05/09/2025ના રોજ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગુન્હાની ફરીયાદી અશોકભાઈ પ્રવિણચંદ્ર ચોલેરાની પત્નિ મરણ જનારના મોબાઈલ નંબર પર વોટ્સએપમાં આરોપીઓએ પાર્સલ મોકલવા બાબતે ઇન્કમટેક્સ અને પોલીસના નામે પુરો પરિવાર ફસાઈ જશે તેવો ભય બતાવી અવારનવાર હેરાનપરેશાન કરી ક્યુઆર કોડથી કુલ રૂ. 1 લાખ 15 હજાર જેટલી રકમ ટ્રાન્સફર કરાવી હતી.

તેમ છતાં આરોપીઓ વધુને વધુ રૂપિયા માગતા રહ્યા અને સતત બ્લેકમેઇલ કરતા રહ્યા. આ માનસિક ત્રાસ સહન ન કરી શકતા મહિલાએ તા. 30/08/2025 ના રોજ રાત્રે કાળે પોતાના ઘરે બેડરૂમમાં અનાજમાં નાખવાના સેલ્ફોસની ટિકિટ ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી વેરાવળ સીટી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એચ.આર. ગોસ્વામીના સુચનાથી આ ગુનાની તાત્કાલિક ઉકેલવા તથા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ટીમ રચવામાં આવી હતી. જેમાં પો. સબ. ઇન્સ્પેક્ટર જી.એન. કાછડ, પો. હેડ કોન્સ. જગદીશભાઈ અરજનભાઈ, પો. કોન્સ. અશોકભાઈ હમીરભાઈ, જયેશભાઈ બાલુભાઈ સહિતના પોલીસકર્મીઓ સામેલ રહ્યા હતા. આ ટીમ બહારના રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ અને બિહાર રાજ્યમાં તપાસ માટે ગઈ હતી.

આરોપીઓ

LCB ગીર સોમનાથના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.વી. પટેલ તથા ટેકનિકલ સ્ટાફની ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના વિદીશા જિલ્લાના ટીયોન્ડા તાલુકાના ઉકાયલા અને પઠારી ગામેથી મહિલાને મરવા મજબૂર કરનાર આરોપી, વિક્રમ મનોજભાઈ અહરવાર (ઉંમર 20, ધંધો-મજૂરી, રહે. ઉકાયલા ગામ, તા. ટીયોન્ડા, જી. વિદીશા, મ.પ્ર.), રોહીત ઉર્ફે છોટુ મુન્નાભાઈ રૈકવાર (ઉંમર 24, ધંધો-મજૂરી, રહે. પઠારી ગામ, તા. પઠારી, જી. વિદીશા, મ.પ્ર.)ને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા.

કામગીરી કરનાર અધીકારી/કર્મચારીઓ

આ કામગીરીમાં વેરાવળ સીટી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એચ.આર. ગોસ્વામી, પો. સબ. ઇન્સ્પેક્ટર જી.એન. કાછડ, એ.એસ.આઇ. જેઠાભાઈ વીરાભાઈ, હેડકોન્સ. જગદીશભાઈ અરજનભાઈ, કોન્સ. અશોકભાઈ હમીરભાઈ, જયેશભાઈ બાલુભાઈ, સુનીલકુમાર બાલુભાઈ, દિપકભાઈ વજુભાઈ સહિતની ટીમ જોડાયેલી હતી.

નાગરીકો જોગ પોલીસનો સંદેશ

નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે જો કોઇ અજાણ્યા ઇસમો દ્વારા ધમકી ભર્યા કોલ કે મેસેજ આવે તો ડર્યા વિના તરત નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો. તથા કોઇપણ પ્રકારનો સાયબર ફ્રોડ થાય તો તરત જ સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર કોલ કરી મદદ મેળવવી.

