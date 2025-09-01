અમદાવાદ : શહેર પોલીસની સાયબર ક્રાઇમ વિંગે સાઇબર ફ્રોડના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને ગુનાખોરીના આ નવા મોડલ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે. એક નાગરિકની નાની ફરિયાદ પરથી શરૂ થયેલી તપાસમાં પોલીસે રુ.3.17 કરોડથી વધુની રોકડ અને અન્ય મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને 6 મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આ સફળ ઓપરેશન અમદાવાદ શહેરના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું
એક નાની ફરિયાદથી મોટી કાર્યવાહી : આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉર્વીશ ભારદ્વાજ નામના એક અરજદારે ફરિયાદ નોંધાવી કે તેમના બેંક ખાતામાંથી OTP વગર જ રુ.24,988ની સાઇબર છેતરપિંડી થઈ છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ એક સામાન્ય સાઇબર ફ્રોડનો કેસ લાગતો હતો, પરંતુ પોલીસે આ ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી.
ડિટેક્શન અને નાણાકીય લેવડ-દેવડનો તાગ : પોલીસે અરજદારના ખાતામાંથી થયેલા શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનને ટ્રેક કરવાનું શરૂ કર્યું. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ડિજિટલ ટ્રેસિંગના આધારે જાણવા મળ્યું કે છેતરપિંડીથી મેળવેલા પૈસા જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈસાનો મોટો હિસ્સો યુનિયન બેંકના ખાતામાંથી સેલ્ફ ચેક દ્વારા રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રાન્ઝેક્શન કરનારા લોકોને ઓળખી કાઢ્યા અને તેમની પૂછપરછ કરી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓ કોઈ સંતોષકારક ખુલાસો આપી શક્યા ન હતા, અને રુ.3.18 કરોડ જેટલી મોટી રકમની માલિકી અંગે કોઈ પુરાવા રજૂ કરી શક્યા ન હતા. પોલીસે આ નાણાંને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાંથી મેળવેલી આવક ગણીને કડક કાર્યવાહી કરી.
આરોપીઓની ધરપકડ અને મુદ્દામાલ જપ્તી : આ મામલે પોલીસે આરીફખાન મકરાણી, અશ્વિનકુમાર પટેલ, સ્મિત ચાવડા, રાકેશ પ્રજાપતિ, જગદીશકુમાર પટેલ અને જસ્મીન ખંભાયતા નામના 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તેમની પાસેથી પોલીસે કુલ રુ.3,16,00,000ની રોકડ, રુ.1,19,000ની કિંમતના 15 મોબાઇલ ફોન, 3 ચેક, 9 ચેકબુક અને 4 બેગ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
આ કેસમાં પોલીસે NCCRP અને સમન્વય પોર્ટલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેના પર દેશભરમાં સાઇબર ફ્રોડને લગતી 518 અરજીઓ મળી હતી. આ અરજીઓમાં રુ.23 કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા. જેમાંથી રુ.9.68 કરોડની વિવાદિત રકમ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. આ 6 આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ-35(1)(e) હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
