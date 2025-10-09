ETV Bharat / state

નાઇજીરીયન ગેંગ સાથે સંકળાયેલી સાયબર ક્રાઇમ ગેંગના 5 સભ્યો જામનગરથી ઝડપાયા: ₹32 લાખથી વધુની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ

આ ગેંગ સાયબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા પૈસા એકબીજાની મદદગારીથી આંગડિયા મારફતે નાઇજીરીયન ગેંગના સભ્યોને મોકલી આપતી હતી.

October 9, 2025

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની સાયબર ક્રાઇમ બ્રાંચે નાઇજીરીયન ગેંગના સભ્યો સાથે મળીને સાયબર ફ્રોડ કરતી ગેંગના ૫ સભ્યોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ સાયબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા પૈસા એકબીજાની મદદગારીથી આંગડિયા મારફતે નાઇજીરીયન ગેંગના સભ્યોને મોકલી આપતી હતી.

છેતરપિંડીની ઘટના

નિહાર અમરજીત વર્માનો આફ્રિકન કંપની તરીકે ઓળખ આપીને ઓનલાઈન સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ ભારતમાં Eupatorium Mercola liquid (મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુની સારવારમાં વપરાતી હોમિયોપેથીક દવા)ના સપ્લાયર શોધી રહ્યા છે. તેમણે ફરિયાદીને લાલચ આપી કે જો તે ઈન્ડિયાના વેન્ડર Sharma Enterprises Manufacturing પાસેથી $6,500 માં લિક્વિડ ખરીદીને તેમને $11,000 માં વેચશે, તો બંનેને ફાયદો થશે.

આ લાલચમાં આવીને ફરિયાદીએ પહેલા 1 લીટર લિક્વિડ 5,52,500 રૂપિયા ભરીને 'જયદેવ' તરીકે ઓળખ આપતા સેલ્સમેન પાસેથી પાર્સલ દ્વારા ખરીદ્યું. ફરિયાદી આ સેમ્પલ ચેક કરાવવા દિલ્હી ગયા, જ્યાં 'મોશિન મુરે' નામનો એક આફ્રિકન લેબ સાયન્ટિસ્ટ મળ્યો અને તેણે સેમ્પલ એપ્રુવ કર્યું. સેમ્પલ એપ્રુવ થયા બાદ, આફ્રિકન કંપની તરફથી મેઇલ દ્વારા ઓર્ડર મળ્યો, જેના આધારે ફરિયાદીએ 'જયદેવ' પાસે જથ્થો મંગાવ્યો. ફરિયાદીએ એડવાન્સ પેટે 27 લાખ રૂપિયા આરોપીના જણાવ્યા મુજબના AXIS બેંકના ખાતામાં ભરી દીધા. ત્યાર બાદ ફરિયાદીને ભીલવાડા, રાજસ્થાન સ્થિત Sharma Enterprises Manufacturing ખાતે રૂબરૂ આવીને ઓર્ડર લઈ જવા જણાવાયું. જોકે, ત્યાં જઈને તપાસ કરતાં આવી કોઈ કંપની મળી ન આવી, જેનાથી તેમની સાથે થયેલા કુલ ₹32,72,500/- ના ફ્રોડનો પર્દાફાશ થયો. આ બનાવ અંગે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

આરોપીઓની ધરપકડ અને તેમની ભૂમિકા

PI પી.વી. વાઘેલા અને તેમની ટીમે ટેકનીકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઈન્ટેલીજન્સનો ઉપયોગ કરીને આ ગુનામાં સંડોવાયેલા પાંચ આરોપીઓને જામનગર ખાતેથી પકડી પાડ્યા છે. નાઇજીરીયન ગેંગના સભ્યો ભોગ બનનારનો ઓનલાઈન સંપર્ક કરીને ઓછા ભાવે કેમિકલ ખરીદીને વધુ કિંમતે વેચવાની લાલચ આપી છેતરપિંડી આચરતા હતા. ત્યારબાદ નાઇજીરીયન ગેંગ સાથે કામ કરનાર વ્યક્તિ આ આરોપીઓનો સંપર્ક કરીને સાયબર ફ્રોડના નાણાં જમા કરાવવા માટે બેંક એકાઉન્ટ હોલ્ડર શોધીને તેમની વિગતો મેળવતા હતા. નાણાં બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયા બાદ, એકાઉન્ટ હોલ્ડર અને અન્ય આરોપીઓ ચેક કે એટીએમ કાર્ડ મારફત ઉપાડીને મુખ્ય આરોપીને મોકલી આપતા હતા.

આ ગુનાના મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે દીપ પોપટપરી ગોસ્વામીની ઓળખ થઈ છે. તેણે ગુનામાં વપરાયેલા બંને બેંક એકાઉન્ટની વિગતો મુખ્ય આરોપીને મોકલી હતી. તેણે જુદા જુદા માણસોનો સંપર્ક કરીને જુદા જુદા એન્ટરપ્રાઇઝના નામના બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા. સહઆરોપીઓ પાસેથી નાણાં મેળવીને દીપ ગોસ્વામી પોતાનું અને સહઆરોપીઓનું 7 થી 10% કમિશન મેળવી બાકીના નાણાં મુખ્ય આરોપીને મોકલી આપતો હતો. અત્યાર સુધીમાં તેણે આશરે બે કરોડ રૂપિયાની હેરાફેરી કરી છે.

અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા: નીતિન બાબુભાઇ ભાટિયા અને પ્રવિણભાઈ ભોજાભાઇ નંદાણીયાએ નીતિનના કુમાર એન્ટરપ્રાઇઝ નામના HDFC બેંકના એકાઉન્ટમાં જમા થયેલ ₹27,20,000/- ની રકમ બેંકમાંથી ઉપાડીને દીપ ગોસ્વામીને મોકલી આપી હતી. તેવી જ રીતે, અસગર અજીજ પઠાણ અને અભિષેક મહેશભાઇ જોષીએ અસગરના બી.એ. એન્ટરપ્રાઇઝ નામના HDFC બેંકના એકાઉન્ટમાં જમા થયેલ ₹9,90,000/- ની રકમ બેંકમાંથી ઉપાડીને દીપ ગોસ્વામીને મોકલી આપી હતી. આ આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા એકાઉન્ટ અંગે તમિલનાડુ, તેલંગણા અને ચંદીગઢમાં પણ ફરિયાદો નોંધાયેલી છે.

ગુનાહિત ઇતિહાસ અને મુદ્દામાલ:

આરોપી દીપ પોપટપરી ગોસ્વામી અગાઉ સને 2021 માં જામનગર સીટી સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં નાઇજીરીયન ફ્રોડના કેસમાં પકડાયેલ છે. આરોપી અસગર અજીજ પઠાણ સામે પણ જામનગર સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયેલો છે. પોલીસે ગુનાના કામે 8 મોબાઈલ ફોન, 2 ચેકબુક, 1 ડેબિટ કાર્ડ અને 2 સીમકાર્ડ કબ્જે કર્યા છે. આરોપીઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં અન્ય આરોપીઓની તપાસ ચાલુ છે.

