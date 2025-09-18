અમદાવાદમાં સાયબર ક્રાઈમનો પર્દાફાશ: ચીની ગેંગને સિમકાર્ડ પૂરા પાડનાર બે આરોપીઓની ધરપકડ
બે આરોપીઓ બોગસ કંપનીઓ બનાવીને ‘ડિજિટલ એરેસ્ટ’ જેવા ગંભીર ગુનાઓ આચરતી ચીની સાયબર ગેંગને સિમકાર્ડ પૂરા પાડતા હતા.
Published : September 18, 2025 at 9:39 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટા સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેઓ બોગસ કંપનીઓ બનાવીને ‘ડિજિટલ એરેસ્ટ’ જેવા ગંભીર ગુનાઓ આચરતી ચીની સાયબર ગેંગને સિમકાર્ડ પૂરા પાડતા હતા. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ઋષિકેશ ઉર્ફે ઋષભ હસુરકર અને સુરેશ રાજુભાઈ ગુડીમનીની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગે એક નાગરિક પાસેથી ₹86.22 લાખની છેતરપિંડી પણ કરી હતી.
ગુનાની મોડસ ઓપરેન્ડી: ભય અને ધમકીનો ખેલ
આ ગુનામાં આરોપીઓ અજાણ્યા નંબર પરથી કોલ કરીને પોલીસ અધિકારી તરીકેની ખોટી ઓળખ આપતા હતા. તેઓ પીડિતને જણાવતા કે તેમનું બેંક એકાઉન્ટ મની લોન્ડરિંગમાં વપરાયું છે અને તેમને કમિશન પેટે પૈસા મળ્યા છે. ત્યારબાદ, તેઓ ધમકી આપતા કે મની લોન્ડરિંગના કેસમાં તેમને ધરપકડ કરવામાં આવશે. આ પછી, વોટ્સએપ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના નકલી સમન્સ અને વોરંટ મોકલીને ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરતા. તેઓ 24 કલાક વિડિયો કોલ દ્વારા પીડિત પર નજર રાખતા અને ડરાવી-ધમકાવીને બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા પડાવી લેતા હતા. આ સિમકાર્ડનો ઉપયોગ ‘ડિજિટલ એરેસ્ટ’ જેવા સાયબર ગુનાઓ આચરવા માટે થતો હતો.
આરોપીઓ અને તેમની ભૂમિકા: નકલી કંપનીઓનો કારસો
પોલીસના ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આરોપીઓ ઋષિકેશ ઉર્ફે ઋષભ હસુરકર અને સુરેશ રાજુભાઈ ગુડીમનીએ અન્ય વ્યક્તિના નામે નીચે મુજબની ત્રણ બોગસ કંપનીઓ ખોલી હતી:
- સ્ટાર મલ્ટી સોલ્યુશન
- હસુરકર વેન્ચર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ
- હેકિયાન મલ્ટી મેનેજમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ
આરોપીઓએ ‘સ્ટાર મલ્ટી સોલ્યુશન’ના નામે આશરે 550 સિમકાર્ડ ખરીદ્યા હતા અને આ તમામ સિમકાર્ડ ‘એચઆર ડેની’ નામના વ્યક્તિના કહેવાથી તેના માણસને મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક ખાતે આપ્યા હતા. વધુમાં, તેમણે અમુક ખાલી સિમકાર્ડને સ્વાઇપ કરીને રી-એક્ટિવેટ કરાવીને કુલ 2500થી વધુ સિમકાર્ડ આપ્યા હતા. નોંધપાત્ર છે કે આરોપી ઋષિકેશ ઉર્ફે ઋષભ હસુરકરે મેકાટ્રોનિક્સ (રોબોટિક્સ) એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરેલો છે. આ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ અન્ય ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
પોલીસની સલાહ: સાવચેતી જ બચાવ
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે નાગરિકોને આવા ફ્રોડથી બચવા માટે સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. જો કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિનો કોલ આવે અને તે અધિકારી હોવાનો દાવો કરે, તો ગભરાશો નહીં અને તરત જ કોલ કાપી દો. કાયદેસરના અધિકારીઓ ક્યારેય બેંકની વિગતો, OTP કે પાસવર્ડની માંગ કરતા નથી. કોઈપણ શંકાસ્પદ મેસેજમાં આવેલી લિંક્સ પર ક્લિક ન કરો. યાદ રાખો, કોઈ પણ એજન્સી ફોન પર તપાસ નથી કરતી. કોઈપણ શંકા હોય તો તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર સંપર્ક કરો.
