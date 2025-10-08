સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય
Published : October 8, 2025 at 3:29 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં વર્ષોથી સીતાફળની બાગાયતી ખેતી થાય છે. આજે પણ જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં સીતાફળની ખેતી થાય છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે જ બજારોમાં સીતાફળની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે.
સીતાફળની બજારમાં આવક
ભાવનગર જિલ્લામાં અંદાજે 3500 હેક્ટરમાં બાગાયતી ખેતી થાય છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે બજારોમાં સીતાફળની આવક શરૂ થઈ જાય છે. હાલમાં ભાવનગરની બજારોમાં સીતાફળ 50 થી 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે. શિયાળાની ઠંડી વધતાં સીતાફળની આવકમાં વધારો થશે, અને લોકો તેનો સ્વાદ માણવા લાગ્યા છે.
સીતાફળ: એનોમેસી પ્રજાતિનું ફળ
ભાવનગરની આયુર્વેદિક કોલેજના દ્રવ્યગુણ વિભાગના પ્રોફેસર ડૉ. મનોજ ટીંબડીયા જણાવે છે કે, સીતાફળ એનોમેસી કુળનું સીઝનલ ફળ છે, જેને કસ્ટર્ડ એપલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શિયાળામાં આવતું આ ફળ ખાવા લાયક અને લોકપ્રિય છે.
સીતાફળમાં રહેલાં તત્વો અને ગુણ
ડૉ. મનોજ ટીંબડીયા અનુસાર, સીતાફળ સ્વભાવે ઠંડું અને મધુરસ ધરાવે છે. તેમાં સારા પ્રમાણમાં સુગર, કાર્બોહાઈડ્રેટ, વિટામિન C, વિટામિન B6, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને થોડા પ્રમાણમાં આયર્ન હોય છે. આ તત્વો શરીરને ઉર્જા આપે છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે.
કોના માટે આરોગવું અને કોના માટે અવગણવું?
સીતાફળ સ્વભાવે ઠંડું હોવાથી, જે લોકોને શરદીનો કોઠો હોય અથવા ઠંડું ખાવાથી શરદી થતી હોય, તેમણે સીતાફળ ટાળવું જોઈએ. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ પણ તેનું સેવન ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તેમાં સુગરનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. જો ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આરોગવું હોય તો સાવધાનીથી અને મર્યાદિત માત્રામાં આરોગવું. અન્ય લોકો માટે સીતાફળ સ્વાસ્થ્યવર્ધક અને ફાયદાકારક છે.
