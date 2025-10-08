ETV Bharat / state

સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય

હાલમાં ભાવનગરની બજારોમાં સીતાફળ 50 થી 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે.

સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય
સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં વર્ષોથી સીતાફળની બાગાયતી ખેતી થાય છે. આજે પણ જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં સીતાફળની ખેતી થાય છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે જ બજારોમાં સીતાફળની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે.

સીતાફળની બજારમાં આવક

ભાવનગર જિલ્લામાં અંદાજે 3500 હેક્ટરમાં બાગાયતી ખેતી થાય છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે બજારોમાં સીતાફળની આવક શરૂ થઈ જાય છે. હાલમાં ભાવનગરની બજારોમાં સીતાફળ 50 થી 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાય છે. શિયાળાની ઠંડી વધતાં સીતાફળની આવકમાં વધારો થશે, અને લોકો તેનો સ્વાદ માણવા લાગ્યા છે.

સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય (ETV Bharat Gujarat)

સીતાફળ: એનોમેસી પ્રજાતિનું ફળ

ભાવનગરની આયુર્વેદિક કોલેજના દ્રવ્યગુણ વિભાગના પ્રોફેસર ડૉ. મનોજ ટીંબડીયા જણાવે છે કે, સીતાફળ એનોમેસી કુળનું સીઝનલ ફળ છે, જેને કસ્ટર્ડ એપલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શિયાળામાં આવતું આ ફળ ખાવા લાયક અને લોકપ્રિય છે.

સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય
સ્વભાવે ઠંડુ સીતાફળ: ગુણ, ફાયદા અને કોના માટે યોગ્ય-અયોગ્ય (ETV Bharat Gujarat)

સીતાફળમાં રહેલાં તત્વો અને ગુણ

ડૉ. મનોજ ટીંબડીયા અનુસાર, સીતાફળ સ્વભાવે ઠંડું અને મધુરસ ધરાવે છે. તેમાં સારા પ્રમાણમાં સુગર, કાર્બોહાઈડ્રેટ, વિટામિન C, વિટામિન B6, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને થોડા પ્રમાણમાં આયર્ન હોય છે. આ તત્વો શરીરને ઉર્જા આપે છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે.

કોના માટે આરોગવું અને કોના માટે અવગણવું?

સીતાફળ સ્વભાવે ઠંડું હોવાથી, જે લોકોને શરદીનો કોઠો હોય અથવા ઠંડું ખાવાથી શરદી થતી હોય, તેમણે સીતાફળ ટાળવું જોઈએ. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ પણ તેનું સેવન ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તેમાં સુગરનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. જો ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આરોગવું હોય તો સાવધાનીથી અને મર્યાદિત માત્રામાં આરોગવું. અન્ય લોકો માટે સીતાફળ સ્વાસ્થ્યવર્ધક અને ફાયદાકારક છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CUSTARD APPLE PROPERTIESCUSTARD APPLE BENEFITSSUITABLE CUSTARD APPLECUSTARD APPLE GUJARATCUSTARD APPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.