કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિષ્ઠિત ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં કરોડો રૂપિયાની ચોરીની સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે.

સુરતની ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં કરોડોની ચોરી: જન્માષ્ટમીની રજાઓમાં તસ્કરોનો તરખાટ
સુરતની ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં કરોડોની ચોરી: જન્માષ્ટમીની રજાઓમાં તસ્કરોનો તરખાટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 7:10 PM IST

સુરત: કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિષ્ઠિત ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં કરોડો રૂપિયાની ચોરીની સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે. જન્માષ્ટમીની લાંબી રજાઓનો લાભ લઈ, તસ્કરોએ આ ચોરીને અંજામ આપ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. ચોરોએ હીરા અને રોકડની સાથે CCTV કેમેરા તોડીને DVR પણ ઉઠાવી લીધું, જેથી ગુનાના પુરાવા ન રહે.

ચોરીની ઘટના અને તપાસનો ધમધમાટ

કાપોદ્રાના ખોડિયાર નગર નજીક આવેલી ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપની જન્માષ્ટમીની રજાઓને કારણે છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી બંધ હતી. આ દરમિયાન તસ્કરોએ કંપનીમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ચોરોએ ગેસ કટરનો ઉપયોગ કરી ઓફિસની તિજોરી કાપી હતી. તિજોરીમાંથી કરોડો રૂપિયાના હીરા અને મોટી રકમની રોકડ ચોરી કરી, તેઓ ફરાર થઈ ગયા. ચોરીનો ચોક્કસ આંકડો હજુ જાહેર થયો નથી, પરંતુ તે કરોડોમાં હોવાની શક્યતા છે.

સુરતની ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં કરોડોની ચોરી (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં શહેર પોલીસમાં દોડધામ મચી ગઈ. પોલીસ કમિશનરના આદેશ પર ડીસીપી આલોક કુમાર, એસીપી સહિત વરાછા, કાપોદ્રા અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી. ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની ટીમે પણ પુરાવા એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

ચોરોની ચાલાકી

ચોરીમાં તસ્કરોની ચાલાકી સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેમણે માત્ર કીમતી સામાન જ નહીં, પરંતુ પોતાના પગલાં છુપાવવા ફેક્ટરીના CCTV કેમેરા તોડી નાખ્યા અને રેકોર્ડિંગવાળું DVR ઉઠાવી લીધું. આ પગલાં દર્શાવે છે કે ચોરીનું આયોજન વ્યવસ્થિત હતું. પોલીસ હવે આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે, જેથી ચોરોની ભાળ મળી શકે.

પોલીસનું નિવેદન

ડીસીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું, "કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી ડીકે એન્ડ સન્સ ડાયમંડ કંપનીમાં ચોરી થઈ છે. જન્માષ્ટમીની રજાઓને કારણે કંપની બંધ હતી. ચોરોએ ગેસ કટરથી તિજોરી કાપીને ચોરી કરી છે. વરાછા, કાપોદ્રા અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમે ટૂંક સમયમાં ગુનેગારોને પકડી લઈશું."

