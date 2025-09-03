પંચમહાલ: શહેરા તાલુકાના નાંદરવા ગામે મગરનો રોડ પર લટાર, વીડિયો વાયરલ

પંચમહાલ: જિલ્લામાં વરસાદે વિરામ લીધો હોવાથી તળાવો પાણીથી છલકાઈ રહ્યા છે. આના કારણે જળચર પ્રાણીઓ ઘણીવાર રોડ પર કે રહેણાંક વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. શહેરા તાલુકાના નાંદરવા ગામે એક વિશાળ મગર રોડ પર લટાર મારતો જોવા મળ્યો, જેના કારણે ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ મગરનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
નાંદરવા ગામના દશા માતાજીના મંદિર પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાવવા આવેલા એક બાઇકચાલકે આ મગરને જોયો અને તેના મોબાઇલમાં વીડિયો કેદ કર્યો. વીડિયોમાં મગરની લંબાઈ અંદાજે 7 ફૂટ હોવાનું દેખાય છે. આ મગર શિકારની શોધમાં રોડ પર આવ્યો હોવાનું અનુમાન લગાવાયું છે.
પંચમહાલ જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોના તળાવોમાં મગરોની વસ્તી જોવા મળે છે, ખાસ કરીને શહેરા તાલુકાના વિવિધ તળાવોમાં. નાંદરવા ગામની વચ્ચે આવેલું મોટું તળાવ પણ મગરોનું નિવાસસ્થાન છે. ગ્રામજનોનું અનુમાન છે કે આ તળાવમાં ગત એક વર્ષથી મગર હોવાની શક્યતા છે. આ મગર રાત્રે રોડ પર આવ્યો હતો, જેની આસપાસ ખેતરો અને રહેણાંક મકાનો આવેલા છે.
આ પણ વાંચો: