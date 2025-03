ETV Bharat / state

ગૌહત્યા મામલે કડક સજા: અમદાવાદ કોર્ટે બે આરોપીઓને 1 લાખના દંડ સાથે 7 વર્ષની સજા ફટકારી - COW MURDER CASE

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ગૌહત્યાની ઘટના ઘણી વખત સામે આવતી હોય છે. ત્યારે અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સ્ટેશન કોર્ટ ગૌહત્યાના કેસ મામલે બે આરોપીઓને સાત વર્ષની સજા ફટકારી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 2023 માં અમદાવાદના સરદારનગર પોલીસ મથકે ગૌહત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો.

વર્ષ 2023 માં અમદાવાદના સરદારનગર પોલીસ મથકે ગૌહત્યાના મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1954 તેમજ ધ પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રુઅલ્ટી એનિમલ એક્ટ (The Prevention of Cruelty to Animals Act)ની કલમ અંતર્ગત ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં આરોપી ઇમરાન અને મોસીન શેખ સામે આ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે સીટી એન્ડ સિવિલ સેશન્સ કોર્ટે આ બંને આરોપીઓને સાત સાત વર્ષની સજા ફટકારી છે. સાથે સાથે આ બંને આરોપીઓને એક લાખ રૂપિયા દંડ અને જો દંડ ન ભરે તો 6 માસની સજા કરવામાં આવશે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં ગૌહત્યા સાથે સંબંધિત કેસ ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ (સુધારા) અધિનિયમ 2017 હેઠળ નોંધાય છે, જે ગૌહત્યાને ગંભીર ગુનો ગણે છે. આ કાયદા હેઠળ ગૌહત્યા માટે સાત વર્ષ સુધીની સજા અને એક લાખ રૂપિયા દંડની જોગવાઈ છે.