ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં ઊછાળો: 24 કલાકમાં 235 નવા દર્દી, આરોગ્ય તંત્રએ આપી તકેદારીની સલાહ - CORONA VIRUS IN INDIA

ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં ઊછાળો ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 10, 2025 at 10:14 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 10:20 AM IST 1 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસોમાં અચાનક ફરીથી ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. કોરોનાના કેસોના આંકડા વધવાથી આરોગ્ય તંત્રની ચિંતામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં 9 જૂનના રોજ કોરોનાના 235 કેસ નોંધાયા છે. હાલમાં રાજ્યમાં કોરોનાના 1109 એક્ટિવ કેસ છે. જયારે 33 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. OPD બેઝ સારવારમાં 1075 દર્દીઓ છે. જ્યારે 106 દર્દી હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે મૃત્યુનો આંકડો શૂન્ય છે. મહત્વની બાબત એ છે કે, માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, પરિણામે દેશના કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા લોકોને તકેદારી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર દેશમાં હમણાં સુધીમાં કુલ 6815 એક્ટિવ કેસો છે, જ્યારે 7644 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે દિલ્હી, ઝારખંડ અને કેરળમાં એક-એક મળીને કુલ ત્રણ દર્દીઓ કોરોનાથી મૃત્યુ પામ્યા છે.

Last Updated : June 10, 2025 at 10:20 AM IST