અમદાવાદ: પાલડીની નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં અનધિકૃત બાંધકામ મામલે હાઇકોર્ટનો સ્ટેટસ ક્વોનો આદેશ
ગુજરાત હાઇકોર્ટે 13 ઓક્ટોબર સુધી કોઈપણ દબાણ દૂર ન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : October 11, 2025 at 4:28 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં આવેલી નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં અશાંતધારા નિયમભંગનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેની ચર્ચા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની લીગલ કમિટીમાં કરવામાં આવી હતી. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટે 13 ઓક્ટોબર સુધી કોઈપણ દબાણ દૂર ન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હાઇકોર્ટના આગળના આદેશ બાદ 13 ઓક્ટોબર પછી આ મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
નૂતન સર્વોદય સોસાયટી કોચરબ આશ્રમની પાછળ આવેલી છે. આ સોસાયટીમાં મુસ્તફા શેખના બંગલાઓમાં અનધિકૃત બાંધકામનો આરોપ છે. આ બંગલાઓના અનધિકૃત ભાગને તોડી પાડવા માટે AMCએ આદેશ જારી કર્યો હતો. આ આદેશની સામે મુસ્તફા શેખ અને ડૉ. દિલીપ મોદીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. હાઇકોર્ટે આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરી અને સ્ટેટસ ક્વો જાળવી રાખવાનો હુકમ આપ્યો છે. આ મામલે આગળની સુનાવણી 13 ઓક્ટોબરે થશે.
લીગલ કમિટીના ડેપ્યુટી ચેરમેન મોનાબેન રાવલે જણાવ્યું કે, આ મામલો અશાંતધારા નિયમભંગ સાથે જોડાયેલો હોવાથી કલેક્ટર તેમાં દરમિયાનગીરી કરશે. AMCની ટીમે 7 ઓક્ટોબરે એસ્ટેટ અને પોલીસ ટીમ સાથે દબાણ દૂર કરવા માટે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જોકે, 6 ઓક્ટોબરની મોડી રાત્રે હાઇકોર્ટમાં આ મામલે અરજન્ટ અરજી દાખલ થઈ હતી, અને 7 ઓક્ટોબરે સવારે 11:00 વાગ્યે સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે 13 ઓક્ટોબર સુધી કોઈપણ કાર્યવાહી ન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આથી AMCની ટીમે કોઈ કાર્યવાહી કર્યા વિના પાછા ફરવું પડ્યું હતું.
કોર્ટમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે, મુસ્તફા શેખે નૂતન સર્વોદય સોસાયટીના 11 બંગલાઓમાંથી 9 બંગલાઓ ખરીદ્યા છે, જે અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં આવે છે. આ વિસ્તાર ડિસ્ટર્બ્ડ એરિયા એક્ટ હેઠળ આવે છે. આ બંગલાઓ ડૉ. દિલીપ મોદી પાસેથી ખરીદવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ઓથોરિટીની પૂર્વ મંજૂરી લીધા વિના આ વેચાણ થયું હોવાથી તે ગેરકાયદેસર ગણાય છે.
7 ઓક્ટોબરે AMCની પશ્ચિમ ઝોનની એસ્ટેટ ટીમ 60 પોલીસ કર્મચારીઓના બંદોબસ્ત સાથે બાંધકામ તોડવા પહોંચી હતી. જોકે, હાઇકોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોવાને કારણે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી થઈ શકી નહોતી.
આ પણ વાંચો: