રાજ્યમાં નાબૂદ થશે ‘થેલા મંડળીઓ’, સહકાર પ્રધાન જગદીશ વિશ્વકર્માનું મોટું નિવેદન - COOPERATIVE SOCIETY

હાલમાં જ મહેસાણામાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન રાજ્યના સહકાર પ્રધાને ચૂંટણીના રાજકારણ માટે અસ્તિત્વ ધરાવતી મંડળી માટે મોટી વાત કહી છે.

સહકાર પ્રધાન જગદીશ વિશ્વકર્મા
સહકાર પ્રધાન જગદીશ વિશ્વકર્મા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 12:06 PM IST

મહેસાણા : ગુજરાતના સહકાર પ્રધાન જગદીશ વિશ્વકર્માએ મહેસાણામાં યોજાયેલા ‘સહકારથી સમૃદ્ધિ’ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતો અને સહકારી આગેવાનોને સંબોધતા એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે, "રાજ્ય સરકાર એવી મંડળીઓને નાબૂદ કરશે જે માત્ર ચૂંટણીના રાજકારણ માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કામ કરતી નથી." તેમણે આ મંડળીઓને ‘થેલા મંડળીઓ’ તરીકે ઓળખાવી.

જગદીશ વિશ્વકર્માનું મોટું નિવેદન : જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, "વર્ષોથી એવું જોવા મળ્યું છે કે ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી મંડળીઓ માત્ર કાગળ પર જ રજીસ્ટર કરવામાં આવે છે. આ મંડળીઓનો સાચો ઉદ્દેશ્ય, જે ખેડૂતોને ખાતર, બિયારણ અને ધિરાણ પૂરું પાડવાનો છે, તે સિદ્ધ થતો નથી. આ મંડળીઓ માત્ર વોટિંગના હેતુ માટે જ કામ કરે છે."

રાજ્યમાં નાબૂદ થશે ‘થેલા મંડળીઓ’... (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "સાચા અર્થમાં એક્ટિવ મંડળીઓને જ કામ કરવા દેવામાં આવશે. જે મંડળીઓ માત્ર ચૂંટણીના સમયે સક્રિય થાય છે અને પછી નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, તેવી ‘થેલા મંડળીઓ’ને રાજ્ય સરકાર નાબૂદ કરશે."

રાજ્યમાં નાબૂદ થશે ‘થેલા મંડળીઓ’ : જગદીશ વિશ્વકર્મા

જગદીશ વિશ્વકર્માએ ઉમેર્યું કે, "આખા રાજ્યમાં આવી થેલા મંડળીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે, પરંતુ જ્યાં પણ આવી મંડળીઓ જણાશે, ત્યાં સરકાર કડક કાર્યવાહી કરશે. સહકારી ક્ષેત્રનો પાયાનો સિદ્ધાંત ખેડૂતો અને ગ્રામીણ સમાજને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવાનો છે, અને આ ઉદ્દેશ્યથી ભટકેલી કોઈ પણ સંસ્થાને ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં."

સહકાર પ્રધાનનું આ નિવેદન સૂચવે છે કે રાજ્ય સરકાર સહકારી ક્ષેત્રમાં શુદ્ધિકરણ અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ પગલાથી વાસ્તવિક અને કાર્યશીલ સહકારી મંડળીઓને પ્રોત્સાહન મળશે અને ખેડૂતોને તેનાથી સીધો લાભ થશે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ખેડૂતો અને સહકારી આગેવાનોએ સરકારના આ નિર્ણયને આવકાર્યો હતો અને તેને સહકારી ચળવળને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં એક સકારાત્મક પગલું ગણાવ્યું હતું.

