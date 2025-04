ETV Bharat / state

કથાકાર ચંદ્રગોવિંદ દાસનું વિવાદાસ્પદ પ્રવચન,બંધારણ અને મહિલાઓ વિશે આપેલા નિવેદન બાદ માગી માફી - CONTROVERSIAL STATEMENT

થાકાર ચંદ્રગોવિંદ દાસનું વિવાદાસ્પદ પ્રવચન ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 13, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 8:38 AM IST 1 Min Read

સુરત: વીડિયોમાં કથાકારે ભારતીય બંધારણ અને તેના ઘડવૈયાઓ વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે બંધારણ લખનારા મૂર્ખ હતા અને સંવિધાન ધર્મના આધારે હોવું જોઈએ. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે જે બાપ દીકરીને નોકરી કરાવે છે તે તેને વ્યભિચારમાં ધકેલે છે. આ વીડિયો બે વર્ષ પહેલા પણ વાયરલ થયો હતો અને લોકોએ તેમના શબ્દોની ટીકા કરી હતી. હાલમાં આંબેડકર જયંતીના ગણતરીના દિવસો પહેલા આ વીડિયો ફરી વાઇરલ થતાં દલિતો, મહિલાઓ અને સંવિધાન પ્રેમી જનતામાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

Last Updated : April 13, 2025 at 8:38 AM IST