સુરત: લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલના એક જેલ સિપાહી પર ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. આરોપી જેલ સિપાહીએ લગ્નની લાલચ આપી એક યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા અને બાદમાં લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હોવાની ફરિયાદ યુવતીએ નોંધાવી છે. સચિન પોલીસે આરોપીની ધરપકડ માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
મળેલી માહિતી અનુસાર, લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલમાં જેલ સિપાહી તરીકે ફરજ બજાવતો રસિક સુરેશ ચૌધરી, મૂળ તાપી જિલ્લાના સોનગઢનો રહેવાસી, હાલ જેલ સ્ટાફ ક્વાર્ટરમાં રહે છે. ગત જૂન મહિનામાં તે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા 26 વર્ષીય યુવતીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં સામાન્ય વાતચીત બાદ બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ, જે પછી પ્રેમ સંબંધમાં પરિણમી.
પ્રેમ સંબંધ દરમિયાન રસિક ચૌધરીએ યુવતીને લગ્નનું વચન આપ્યું હતું. તેની મીઠી વાતોમાં આવીને યુવતી એક પખવાડિયા સુધી તેની સાથે જેલ ક્વાર્ટરમાં રહી હતી. આ ગાળા દરમિયાન બંને વચ્ચે શારીરિક સંબંધો પણ બંધાયા હતા.
જોકે, થોડા સમય પછી રસિકનું વર્તન બદલાઈ ગયું અને તેણે યુવતીને લગ્ન કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો. આ અચાનક બદલાવથી યુવતી આઘાતમાં સરી પડી. ત્યારબાદ, તેણે હિંમત એકઠી કરીને સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં રસિક ચૌધરી વિરુદ્ધ બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી.
પોલીસે યુવતીની ફરિયાદના આધારે રસિક ચૌધરી વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 376 (બળાત્કાર) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. હાલમાં, પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી ઝડપી કરી છે અને ટૂંક સમયમાં તેની ધરપકડની શક્યતા છે. આ ઘટનાએ જેલ સ્ટાફ અને સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
