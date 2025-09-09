ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની 10 દિવસની કાર્યશિબિર, જુનાગઢથી કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ખડગે કરાવશે પ્રારંભ

વર્ષ 2027માં ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓને લઈને કોંગ્રેસે અત્યારથી જ તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે, જેના ભાગરૂપે 10 સપ્ટેમ્બરથી 10 દિવસીય કાર્યશિબિરનું આયોજન કર્યુ છે.

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની 10 દિવસની કાર્યશિબિર
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની 10 દિવસની કાર્યશિબિર (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 9, 2025 at 6:05 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ કક્ષાની જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખોની એક કાર્ય શિબિર શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સ્વયં ઉપસ્થિત રહીને દસ દિવસની આ કાર્યશાળાની શરૂઆત કરાવશે.

જેમાં રાજ્ય અને દેશમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકારની નિષ્ફળતાની સાથે પ્રદેશના સંગઠન અને આગામી વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી જીતવાને લઈને રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ખડગેની સાથે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ, સ્થાનિક જિલ્લા પ્રમુખો સાથે ચિંતન કરીને 2027નો રોડ મેપ તૈયાર કરશે.

કોંગ્રેસની 10 દિવસની કાર્યશિબિરને લઈને કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આપી માહિતી (Etv Bharat Gujarat)

10 સપ્ટેમ્બરથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કાર્યશાળાનો પ્રારંભ

આવતી કાલે 10 સપ્ટેમ્બરથી જુનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે સમગ્ર ગુજરાતના જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખોની એક કાર્ય શાળા શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેના પ્રથમ દિવસે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં નેતા વિપક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે હાજર રહીને 10 દિવસની આ કાર્ય શિબિરની શરૂઆત કરાવશે.

10 દિવસની કાર્યશાળામાં આગામી ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિ ઘડાશે

10 તારીખથી લઈને 20મી તારીખ સુધી ચાલનારી આ કાર્ય શિબિરમાં સમગ્ર ગુજરાતના તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની સાથે મહાનગરોના પ્રમુખો અને પ્રદેશના પદાધિકારીઓની સાથે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ પણ દસ દિવસની આ કાર્ય શાળામાં ઉપસ્થિત રહીને ગુજરાત કોંગ્રેસના તમામ જિલ્લા પ્રમુખો અને શહેર પ્રમુખોને આગામી ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને લઈને પાઠશાળાનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં રાષ્ટ્રીય પ્રમુખથી લઈને રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના સર્વોચ્ચ નેતાઓ હાજર રહે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે.

2027ના રોડ મેપ પર ચર્ચા

વર્ષ 2027માં ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, તેને ધ્યાને રાખીને પણ આ કાર્ય શાળા એકદમ ખાસ માનવામાં આવી રહી છે. દસ દિવસ સુધી બંધ બારણે ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લા પ્રમુખો અને મહાનગરોના પ્રમુખોની સાથે પ્રદેશ સંગઠનના નેતાઓ જોડાશે. જે આગામી 2027માં વર્ષમાં ગુજરાત વિધાનસભાની આયોજિત સામાન્ય ચૂંટણીનો રોડ મેપ પણ આ દસ દિવસની કાર્ય શાળામાંથી બહાર આવશે. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આજે કાર્ય શિબિરને લઈને માધ્યમો સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા હતા અને તેમણે કાર્ય શિબિરમાં વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચાઓ થવાની છે તેમજ શિબિર પૂર્ણ થયા બાદ એક રોડ મેપ માધ્યમો સમક્ષ રજૂ કરવાની પણ યોજના બનાવી છે.

