વલસાડ: દક્ષિણ ગુજરાતમાં 14 વર્ષ સુધી સરકાર સામે અહિંસક આંદોલન કરીને ભૂમિહીન ખેડૂતોને 14,000 હેક્ટર પડતર જમીન ખેતી માટે અપાવનાર સ્વ. ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ અને સ્વ. ઉત્તમભાઈ પટેલની યાદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ કિસાન ખેડ સત્યાગ્રહ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ રેલી પારડી તાલુકાના અરનાળા ગામે પૂર્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણમાં યોજાશે.
1 સપ્ટેમ્બર, 1953ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જમીનદારોના કબજામાં રહેલી ઘાસિયા જમીન ખેડૂતોને ખેતી માટે મળે તે માટે ખેડ સત્યાગ્રહ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વ. ઉત્તમભાઈ પટેલ અને સ્વ. ઈશ્વરભાઈ દેસાઈએ ખેડૂતોનું નેતૃત્વ કરીને આ અહિંસક આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી. સરકારે આ આંદોલન સામે લાઠીચાર્જ સહિતનું દમન કર્યું હતું, પરંતુ 14 વર્ષની સતત લડત બાદ ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે 14,000 હેક્ટર જમીન ખેડૂતોને ફાળવી હતી અને તેની સનદ આપવામાં આવી હતી.
આ રેલીના મુખ્ય પ્રણેતા સ્વ. ઉત્તમભાઈ હરજીભાઈ પટેલ, જેઓ વલસાડના સાંસદ અને કેન્દ્રીય ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી રહી ચૂક્યા હતા, તેમના જીવનકાળ દરમિયાન આ રેલી ડુમલાવ ગામે અને પારડી તાલુકાના અન્ય ગામોમાં યોજાતી હતી. તેમના નિધન બાદ આ રેલી ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા અલગ-અલગ યોજાય છે.
72મી કિસાન રેલી અરનાળા ગામે:
આ વર્ષે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ 72મી કિસાન રેલી પારડી તાલુકાના અરનાળા ગામે પૂર્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે મુકુલ વાસનિકની અધ્યક્ષતામાં યોજાશે. આ રેલીમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના જનરલ સેક્રેટરી ગોકુલ વાસનિક, પ્રમુખ અમિત ચાવડા, તુષાર ચૌધરી, ઉષા નાયડુ, રાજેન્દ્ર પારગી, અનંત પટેલ જેવા દિગ્ગજ નેતાઓ હાજરી આપશે.
આ રેલીમાં બે મહત્વના ઠરાવો પસાર કરવામાં આવશે:
- પડતર જમીન પર વસવાટ કરતા લોકોને તે જમીનના હક્કો અને સનદ આપવાની માંગ.
- 11 માસના કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત નોકરીઓને બદલે કાયમી નોકરીઓની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ.
સ્વ. ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ કોણ હતા?
પારડી ખેડ સત્યાગ્રહના પ્રણેતા સ્વ. ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ પારડી તાલુકાના ઉમરસાડી ગામના સ્થાનિક નેતા અને આદિવાસી વિસ્તારમાં જાણીતા રાજકીય આગેવાન હતા. તેમણે કિસાન પંચાયત નામની સંસ્થા સ્થાપીને ખેડ સત્યાગ્રહની લડતનો પાયો નાખ્યો હતો. આ આંદોલનમાં ડુમલાવ વિસ્તારના ખેડૂતો અને સ્વ. ઉત્તમભાઈ હરજીભાઈ પટેલનો મહત્વનો સાથ રહ્યો હતો. ઉત્તમભાઈએ બંદૂકધારીઓ સામે નીડરતાથી વિરોધ કરીને આ લડતને આગળ વધારી હતી.
ઇ.સ 1953ના સમયમાં જ્યારે વલસાડ જિલ્લો મુંબઈ રાજ્યના કબજામાં આવતો હતો અને તે સમયે મુંબઈના જમીનદારો વલસાડ જિલ્લામાં ઘાસિયા જમીન ધરાવતા હતા. ત્યારે અહીં ઉગતું ઘાસ આદિવાસી લોકો પાસે કપાવી મુંબઈ બજારમાં વેચી તગડી કમાણી કરતા હતા. કાપણી સમયે સામાન્ય મજૂરી આપીને આદિવાસીઓ પાસે કામ કરાવતા હતા આ સમગ્ર બાબતને લઈને આદિવાસી લોકો માટે ઘાસિયા જમીન ઉપર ખેતી કરવા જમીન ની માંગ સાથે ખેડ સત્યાગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો.
સત્યાગ્રહ 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો: આ સત્યાગ્રહ 14 વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો. જેની આગેવાની સ્વ ઈશ્વર દેસાઈ ,સ્વ ઉત્તમ પટેલ, અતુલ દેસાઈ જયંતી દલાલ, હુકુમત રાય અશોક મહેતા જેવા લોકોએ કરી હતી. તે સમયે 14 હજાર એકર જેટલી ઘાસિયા જમીન ખેડૂતોને ગણોત ધારા મુજબ સ્વર્ગીય પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીના હસ્તે સનદ આપવામાં આવી હતી, જે બાદ આ સત્યાગ્રહ પૂર્ણ થયો હતો. જેની યાદમાં આજે પણ 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ દર વર્ષે ખેડ સત્યાગ્રહ રેલીનું આયોજન થાય છે.
જમીનદારો આદીવાસીઓ પાસે ઘાસ કપાવતા: સને 1953માં જ્યારે મુંબઈ રાજ્ય હતું ત્યારે ગુજરાતનો સુરત જિલ્લો હતો ત્યારે તેની તમામ વહીવટી કામગીરી મુંબઈથી થતી હતી. એ સમયે મુંબઈના મોટાભાગના જમીનદારોની ઘાસિયા જમીન વલસાડ જિલ્લામાં હતી. જેમાં માત્ર ઘાસ ઉગાડવામાં આવતું હતું અને ઉનાળાના સમયમાં આ ઘાસને કાપી જમીનદારો મુંબઈ લઈ જઈને તગડી કમાણી કરતા હતા અને ઘાસ કપાવા માટે આદિવાસી લોકોને નજીવી કિંમત આપતા હતા.
ડુમલાવ ગામ ખેડ સત્યાગ્રહ માટે મુખ્યમથક: આ સમગ્ર બાબતનું ધ્યાન અહીંના તે સમયના અગ્રણીને ધ્યાનમાં આવતા ખેડ સત્યાગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. આદિવાસીઓને ખેતી કરવા માટે જમીન મળે તેવી માંગ કરાઈ હતી. જેનો પ્રથમ પાયો વલસાડ જિલ્લાના હાલના પારડી તાલુકાના ડુમલાવ ગામથી કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં 3000 એકરમાં 1,050 જેટલા આદિવાસીઓ ઘૂસી જાય ખેતર ખેડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. જેને પગલે આ સત્યાગ્રહનો પ્રારંભથી થયો હતો. અને 95 જેટલી મહિલા આદિવાસી સ્ત્રીઓની સત્યાગ્રહને પગલે ધરપકડ કરાઈ હતી. જેથી આ સત્યાગ્રહ વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો.
ગુજરાત રાજ્ય બન્યા બાદ અનાજ ઉગાડવા નિર્ણય: ઇ.સ 1967 બાદ ગુજરાત રાજ્ય બન્યું તે બાદ ચાલી રહેલા ખેડ સત્યાગ્રહને જોતા આખરે 5 જુલાઈ 1967ના રોજ ઘાસિયા મેદાનમાં અનાજ ઉગાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જે અંતર્ગત ભૂમિહીન આદિવાસીઓને જમીન આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આ નિર્ણય આજે પણ હજુ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયો ન હોવાનું જણાઇ આવે છે.
ઘાસ કાપવા રાજસ્થાનથી મજૂરો બોલાવ્યા: સત્યાગ્રહના સમયે અનેક આદિવાસી સમાજના લોકો જે ઘાસિયા જમીનમાં ઘાસ કાપીને મજૂરી કામ કરતા હતા. તેમણે સત્યાગ્રહને પગલે કામગીરી બંધ કરી દેતા મુંબઈના જમીનદારોએ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રાજસ્થાનથી મજૂરો મંગાવ્યા હતા. પરંતુ સ્થાનિક આદિવાસી સમાજના લોકોએ કેમ સત્યાગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે અને તેઓ કેમ કામ નથી કરતા એ તમામ વિગત મજૂરોને સમજાવ્યા બાદ રાજસ્થાનના મજૂરો પણ કામ કરવાની ના પાડી પરત થઈ ગયા હતા.
1 સપ્ટેમ્બર, 1953ના રોજ શરૂ થયેલા આ ખેડ સત્યાગ્રહની યાદમાં દર વર્ષે પારડી તાલુકાના ડુમલાવ, ગોઈમા, રોહિના, ધડગડમાળ, અરનાળા, પાટી જેવા ગામોમાં આ રેલીનું આયોજન થાય છે. આ વર્ષે કોંગ્રેસ દ્વારા અરનાળા ગામે આયોજિત આ રેલીમાં અંદાજે 3000થી વધુ લોકો જોડાશે તેવી અપેક્ષા છે.
