ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનો આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનો ઇનકાર
કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે. - મનીષ દોશી, કોંગ્રેસ પ્રવક્તા
Published : October 8, 2025 at 7:14 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ગુજરાતના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીએ મોટું નિવેદન આપીને કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ નિવેદનના પગલે કોંગ્રેસે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતાં કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, "ગુજરાતમાં ગાંધી અને સરદારના મૂલ્યો પર આધારિત કોંગ્રેસ પાર્ટી વર્ષોથી જનતાના હિતો માટે લડત આપી રહી છે. ગુજરાતના નાગરિકોને શિક્ષણનો અધિકાર, ખેડૂતોના હકો, યુવાનો માટે રોજગાર, મહિલાઓની સુરક્ષા અને નાના વેપારીઓને ધંધા-રોજગારની તકો મળે તે માટે કોંગ્રેસ સતત સંઘર્ષ કરી રહી છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે અને તેની સાથે અમે ગઠબંધન કરવાના નથી. આપ ઘણા સમયથી માત્ર કોંગ્રેસને નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી કામ કરે છે. તેમનો એજન્ડા દિલ્હીમાં બેસીને નક્કી થયેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે ચાલે છે. આવી પાર્ટી વ્યવસ્થામાં કઈ રીતે સાચી ગણાય?"
કોંગ્રેસ પક્ષના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા અને તુષાર ચૌધરી સહિત સમગ્ર કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું ગઠબંધન નહીં કરવામાં આવે. મનીષ દોશીએ ઉમેર્યું, "ભાજપ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલી કોઈ પણ પાર્ટી સાથે અમે ગઠબંધન નહીં કરીએ. તમામ ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ પોતાની વિચારધારા સાથે મજબૂતીથી લડશે અને ગુજરાતના નાગરિકોના હિતો માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરશે."
