ETV Bharat / state

ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનો આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનો ઇનકાર

કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે. - મનીષ દોશી, કોંગ્રેસ પ્રવક્તા

ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનો આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનો ઇનકાર
ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનો આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનો ઇનકાર (સાંકેતિક ફોટો)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ગુજરાતના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીએ મોટું નિવેદન આપીને કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ નિવેદનના પગલે કોંગ્રેસે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.

આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતાં કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, "ગુજરાતમાં ગાંધી અને સરદારના મૂલ્યો પર આધારિત કોંગ્રેસ પાર્ટી વર્ષોથી જનતાના હિતો માટે લડત આપી રહી છે. ગુજરાતના નાગરિકોને શિક્ષણનો અધિકાર, ખેડૂતોના હકો, યુવાનો માટે રોજગાર, મહિલાઓની સુરક્ષા અને નાના વેપારીઓને ધંધા-રોજગારની તકો મળે તે માટે કોંગ્રેસ સતત સંઘર્ષ કરી રહી છે."

ઇશુદાન ગઢવીના નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયુ, સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનો આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનો ઇનકાર (સાંકેતિક ફોટો)

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની બી-ટીમ છે અને તેની સાથે અમે ગઠબંધન કરવાના નથી. આપ ઘણા સમયથી માત્ર કોંગ્રેસને નુકસાન પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી કામ કરે છે. તેમનો એજન્ડા દિલ્હીમાં બેસીને નક્કી થયેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે ચાલે છે. આવી પાર્ટી વ્યવસ્થામાં કઈ રીતે સાચી ગણાય?"

કોંગ્રેસ પક્ષના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા અને તુષાર ચૌધરી સહિત સમગ્ર કોંગ્રેસે પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું ગઠબંધન નહીં કરવામાં આવે. મનીષ દોશીએ ઉમેર્યું, "ભાજપ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલી કોઈ પણ પાર્ટી સાથે અમે ગઠબંધન નહીં કરીએ. તમામ ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ પોતાની વિચારધારા સાથે મજબૂતીથી લડશે અને ગુજરાતના નાગરિકોના હિતો માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરશે."

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS RULES OUT ALLIANCE AAPISHUDAN GADHVILOCAL ELECTIONSAAM AADMI PARTYCONGRESS AAM AADMI PARTY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.