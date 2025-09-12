ETV Bharat / state

રાહુલ ગાંધી આજે આવશે ગુજરાત, જુનાગઢમાં કોંગ્રેસની કાર્યશિબિરમાં લેશે ભાગ

જૂનાગઢના પ્રેરણા ધામ ખાતે ચાલી રહેલી કોંગ્રેસ તાલીમ શિબિરમાં આજે રાહુલ ગાંધી હાજરી આપશે. બપોરે તેઓ કેશોદ એરપોર્ટ પહોંચશે અને ત્યાંથી રોડ માર્ગે જુનાગઢ આવશે.

Published : September 12, 2025 at 10:07 AM IST

જુનાગઢ: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે શુક્રવારે ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. આજે જૂનાગઢના પ્રેરણા ધામ ખાતે ચાલી રહેલી કોંગ્રેસ તાલીમ શિબિરમાં હાજરી આપશે. રાહુલ ગાંધી બપોરે કેશોદ એરપોર્ટ પહોંચશે. ત્યાંથી તેઓ રોડ માર્ગે જૂનાગઢના ભવનાથમાં પ્રેરણા ધામ પહોંચશે. ત્યાર બાદ રાહુલ ગાંધી બપોરે અઢી વાગ્યે શિબિરમાં કાર્યકરોને સંબોધિત કરશે. કોંગ્રેસનો આ તાલીમ શિબિર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના નવનિયુક્ત શહેર-જિલ્લા પ્રમુખો માટે યોજાઈ રહ્યો છે. 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી આ શિબિર 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે.

ગત 10 સપ્ટેમ્બર બુધવારના રોજ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. રાહુલ ગાંધીના આવવાથી લઈને પરત પ્રશિક્ષણ વર્ગમાંથી જવા સુધીના આ સમયગાળા દરમિયાન યોગ, પ્રાણાયામ અને આધ્યાત્મિક વાતોની સાથે આ જિલ્લા પ્રમુખોને ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન આપીને તેમની પાસેથી સંગઠનાત્મક સૂચનો પ્રાપ્ત કરવાનો કાર્યક્રમ બન્યો છે. જે અંતર્ગત આજે રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે.

રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢમાં યોગ અને પ્રાણાયામ કરીને આપશે માર્ગદર્શન

લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી ભવનાથમાં આયોજિત જિલ્લા પ્રમુખના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં હાજરી આપવા માટે આવી રહ્યા છે. બપોરે અઢી વાગ્યાના સમય દરમિયાન રાહુલ ગાંધી પ્રશિક્ષણ વર્ગ સ્થળ પર પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દિલ્હીથી હવાઈ માર્ગે કેશોદ એરપોર્ટ પર ઉતરણ કર્યા બાદ રાહુલ ગાંધી રોડ માર્ગે જૂનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે આયોજિત પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહેશે.ૉ

અંદાજિત બે થી ત્રણ કલાક ચાલનારા કાર્યક્રમમાં રાહુલ ગાંધી ઉપસ્થિત સૌ જિલ્લા પ્રમુખને ચૂંટણી લક્ષી માર્ગદર્શન આપવાની સાથે જિલ્લા પ્રમુખો પાસેથી કોઈ સૂચનો મેળવીને પરત દિલ્હી જવાનો કાર્યક્રમ છે. રાહુલ ગાંધી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના કેટલાક કોંગ્રેસના આગેવાનો સાથે સંગઠનાત્મક કાર્યક્રમોને લઈને પણ પ્રશિક્ષણ સ્થળ પર કોઈ ગંભીર ચર્ચા વિચારણા કરે તે માટેનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે.

જૂનાગઢ બાદ પોરબંદરની મુલાકાત લેશે

રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈએ આપલી માહિતી અનુસાર રાહુલ ગાંધીનું ભોજન કોઈપણ તબક્કે એકદમ સામાન્ય હોય છે. જે જગ્યા પર તેઓ જાય છે ત્યાં જે ભોજન હોય તે તેના માટે પૂરતું હોય છે. વ્યક્તિ વિશેષ માટે કોઈ ભોજન બનાવવાનો આગ્રહ રાહુલ ગાંધી ક્યારે રાખતા નથી. જૂનાગઢમાં પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ માટે જે ભોજન બનાવ્યું હશે તે જ ભોજન રાહુલ ગાંધીની ઈચ્છા અનુસાર લઈ શકે છે. આ સિવાય તેઓ કેશોદથી જૂનાગઢ માર્ગ પર પણ અગર તેમની કોઈ ઈચ્છા થઈ તો રોડ પર ગાંઠિયા કે ખાખરા ખાવા માટે પણ રાહુલ ગાંધી રોકાઈ શકે છે. જૂનાગઢમાં બપોરનું ભોજન ન કરે તો અહીંથી તેઓ પોરબંદર પણ જવાના છે તો માર્ગમાં અથવા તો પોરબંદર જતા વચ્ચે કોઈ પણ સ્થળે રાહુલ ગાંધી એકદમ સામાન્ય ભોજન ગ્રહણ કરશે તે પ્રકારનું આયોજન કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ રાહુલ ગાંધી માટે કોઈ ફિક્સ અને વિશેષ ભજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી.

