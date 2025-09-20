ETV Bharat / state

વલસાડમાં ઓવરબ્રિજ અને રસ્તામાં પડેલા ખાડા મુદ્દે કોંગ્રેસના ધરણા, ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

લોકોની પરેશાની દૂર કરવા માટે શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા એક દિવસીય ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ઓવરબ્રિજ અને રસ્તામાં પડેલા ખાડા મુદ્દે કોંગ્રેસના ધરણા
ઓવરબ્રિજ અને રસ્તામાં પડેલા ખાડા મુદ્દે કોંગ્રેસના ધરણા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 8:56 PM IST

વલસાડ : વાપી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં વાપી દમણને જોડતા રેલવે ફ્લાય ઓવરબ્રિજને તોડી પાડ્યા બાદ નવો બનાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ચોમાસુ શરૂ થતા જ આ કામગીરી બંધ થઈ જવા પામી હતી. પૂર્વ પશ્ચિમને જોડવા માટે વૈકલ્પિક રીતે માત્ર બે માર્ગ ખુલ્લા રહ્યા હતા. એમાં પણ એક અંડર બ્રિજ હોય આ અંડર બ્રિજમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો માટે મુશ્કેલી સર્જાય છે. આજે લોકોની પરેશાની દૂર કરવા માટે શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા એક દિવસીય ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

લોકોની સમસ્યાને વાચા આપવા કોંગ્રેસ આગળ આવી

વાપીમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચોમાસા દરમિયાન અનેક રોડ રસ્તાઓનું ધોવાણ થયું છે. મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ 400 કરોડનું બજેટ આવવા છતાં પણ હજુ સુધી મુખ્ય રોડ રસ્તાઓ ઉપર મોસ્ટ મોટા ખાડાને કારણે વાહન ચાલકોની હાલત અત્યંત દયનીય બની છે. વાપી વિસ્તારના મોટાભાગના રસ્તાઓ ખાડા રાજથી ભરાઈ ગયા છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી કે વાપીમાં ખાડા રાજ સર્જાયું છે. જે અંગે સ્થાનિક લોકોની હાલત દયનીય બની છે. લોકોની સમસ્યાને વાચા આપવાનું કાર્ય કોંગ્રેસ કરી રહી છે.

વલસાડ કોંગ્રેસના ધરણા (Etv Bharat Gujarat)

બ્રિજ ન બનતા પૂર્વ પશ્ચિમમાં રહેતા દરેક લોકોને પરેશાની

વાપીની જીવા દોરી સમાન વાપી નો રેલવે ફ્લાય ઓવરબ્રિજ ત્રણ વર્ષે પણ નહીં બનતા પશ્ચિમમાં રહેતા અને પૂર્વમાં આવેલી અનેક જીઆઇડીસી અને ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયામાં નોકરી કરતા લોકો ભારે પરેશાન બન્યા છે. કારણકે રોજ સવારે ઉઠીને પશ્ચિમમાંથી પૂર્વમાં જવું પડે છે, અને તે માટે એકમાત્ર વૈકલ્પિક માર્ક ફાટક અથવા તો રેલવે અંડર બ્રિજ છે. ચોમાસા દરમિયાન રેલવે અંડર બ્રિજમાં પણ પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકોને આવા જવાન માટે ભારે મુશ્કેલી ઉભી થતી હોય છે, ત્યારે એકમાત્ર વૈકલ્પિક રસ્તો ફાટક રહે છે. તમામ વાહનો અહીંથી પસાર થતા હોય વહનચાલકોની લાંબી કથાઓ અને ટ્રાફિકજામની સમસ્યા કલાકો સુધી સર્જાય છે, તેના કારણે અનેક વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાય છે.

વલસાડ કોંગ્રેસના ધરણા
વલસાડ કોંગ્રેસના ધરણા (Etv Bharat Gujarat)

સ્કૂલમાં જતા બાળકો એક કલાક મોડા ઘરે પહોંચે છે

વાપીના શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નિમેશ વસીએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા કેટલાક સમયથી નવો ઓવરબ્રિજ તોડી પાડ્યા બાદ નવો બ્રિજ બનાવવા માટે ત્રણ વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી નવો બ્રિજ બનવાના કોઈ ઠેકાણા નથી. જેના કારણે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારમાં આવેલી વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો કુલ છૂટ્યા બાદ પોતાના ઘરે એક કલાક મોડા પહોંચે છે. જેની પાછળનું કારણ છે, ન બનેલો ઓવર બ્રિજ જેના કારણે તમામ સ્કૂલની બસો અને વાહનો ફાટક ઉપરથી થઈને પસાર થતા હોય છે, અને ટ્રાફિક સમસ્યાને કારણે કલાકો સુધી વાહનો લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેતા હોય તમામ બાળકો સ્કૂલ છૂટ્યા પછી પણ એક કલાક બાદ પોતાના ઘરે પહોંચતા હોય છે. આમ આ સમસ્યા માત્ર સામાન્ય બાઇક ચાલકને નહીં પરંતુ એક મહિલા માતા અને વાલીઓને પણ મુશ્કેલીમાં મૂકી દે તેવી છે.

વલસાડ કોંગ્રેસના ધરણા
વલસાડ કોંગ્રેસના ધરણા (Etv Bharat Gujarat)

વાપી શહેર કોંગ્રેસ સહિત 70થી વધુ લોકો એક દિવસીય ધરણ કાર્યક્રમમાં જોડાયા

વાપીના અધૂરા રહેલા રેલવે બ્રિજ અને વાપીના રસ્તા ઉપર પડેલા ખાડા ન પૂરાતા એક દિવસીય ધરણા કરી વિરોધ પ્રદર્શન કોંગ્રેસે આજથી શરૂ કર્યું છે. આજે વહેલી સવારથી વાપીના ચલા મુખ્ય માર્ગ ઉપર જીએસટી ભવનની સામે ત્રણ રસ્તા ઉપર મંડપ બનાવી કોંગ્રેસના 70 થી વધુ લોકો હાજર ન પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. રોડ રસ્તા બનાવવા તેમજ અધૂરો રહેલો રેલવે ઓવરબ્રિજ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવાની માંગ સાથે તેમણે આ એક દિવસે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું.

ધારાસભ્ય અનંત પટેલ
ધારાસભ્ય અનંત પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પણ હાજર રહ્યા

વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પણ ધરણા પ્રદર્શનમાં હાજર રહ્યા, અને ધરણા પ્રદર્શન પૂર્ણ કરીને ચલાથી એક રેલી સ્વરૂપે નીકળી વાપી બજાર રોડ થઈને મનપા કચેરીએ પહોંચીને કમિશનરને આવેદન પત્ર સોંપ્યું હતું. રોડ રસ્તા દુરસ્ત કરવા તેમજ ફ્લાય ઓવર બ્રિજની કામગીરી ઝડપી થાય અને લોકોને તુરંત સુવિધા મળે એવી માંગ કરવામાં આવી હતી. અનંત પટેલે ભાજપ ઉપર નિશાન સાધી કહ્યું કે, માત્ર રોડ રસ્તામાં જ નહીં દરેક ક્ષેત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર કરી દેખાઈ રહ્યો છે. જો વાપીની જનતાની ઓવર બ્રિજની પ્રાણ પ્રશ્ન જલ્દી પૂર્ણ નહીં થાય તો જલદ આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

