સુરતના કામરેજમાં 'રોડ નહીં તો ટોલ નહીં' મુદ્દે કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રર્દશન, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત કાર્યકરોની અટકાયત
ગંભીર સમસ્યા અને તંત્રની ઉદાસીનતાના વિરોધમાં કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસે આજે આક્રમક વલણ અપનાવી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Published : September 28, 2025 at 5:42 PM IST
સુરત : જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં લાંબા સમયથી બિસ્માર અને ખરાબ રોડ-રસ્તાના મુદ્દે વાહનચાલકોની હાલાકી સતત વધી રહી છે. આ ગંભીર સમસ્યા અને તંત્રની ઉદાસીનતાના વિરોધમાં કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસે આજે આક્રમક વલણ અપનાવી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રર્દશન
તાલુકા કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ એકઠા થઈને શાસક પક્ષ અને જવાબદાર તંત્ર વિરુદ્ધ જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. રોડની દયનીય સ્થિતિને કારણે વધતા અકસ્માતો અને લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ પ્રત્યે તંત્રને જગાડવાનો કોંગ્રેસનો હેતુ હતો. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના આગેવાનોએ "રોડ નહીં તો ટોલ નહીં"ના સૂત્રોચ્ચાર કરીને સત્તાધીશોને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી.
જોકે, કોંગ્રેસના આ વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને કામરેજ પોલીસ પહેલેથી જ સજ્જ હતી. પ્રદર્શન ઉગ્ર બને તે પહેલા જ પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે ખડકાઈ ગયો હતો. વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થતાં જ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. આ કાર્યવાહીમાં કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભગવાન ભોકળવા સહિત અનેક આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, અને તેમને પોલીસ વાનમાં બેસાડી પોલીસ મથક લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ભગવાન ભોકળવાએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા લાંબા સમયથી કામરેજ વિસ્તાર સહિત સમગ્ર સુરત જિલ્લામાં રસ્તાઓ બિસ્માર થઈ ગયા છે, છતાં વારંવારની રજૂઆતો છતાં કોઈ કામગીરી થતી નથી. તંત્રને જગાડવા માટે જ આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતુ."
