અમદાવાદમાં નર્મદાબેનના આત્મવિલોપન મામલે વિપક્ષનો વિરોધ, AMC પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ - CONGRESS PROTEST

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જશોદાનગર વિસ્તારમાં નર્મદાબેન કુમાવતના આત્મવિલોપનના મામલે વિપક્ષે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

અમદાવાદમાં નર્મદાબેનના આત્મવિલોપન મામલે વિપક્ષનો વિરોધ, AMC પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ
અમદાવાદમાં નર્મદાબેનના આત્મવિલોપન મામલે વિપક્ષનો વિરોધ, AMC પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 5:22 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા જશોદાનગર વિસ્તારમાં નર્મદાબેન કુમાવતના આત્મવિલોપનના મામલે વિપક્ષે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોંગ્રેસ પક્ષે મેયરને આવેદનપત્ર આપી, પૂર્વ ઝોનના રામોલ-હાથીજણ વોર્ડમાં ડિમોલિશન દરમિયાન નર્મદાબેનની કથિત હત્યા મામલે જવાબદાર તમામ અધિકારીઓને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવાની અને મૃતકના પરિવારને રૂ. 10 લાખનું વળતર આપવાની માંગ કરી હતી.

વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું, “અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો એસ્ટેટ વિભાગ પહેલેથી જ ભ્રષ્ટાચારગ્રસ્ત છે, અને હવે તે હત્યારો બની રહ્યો છે. 14 ઓગસ્ટના રોજ, પૂર્વ ઝોનના એસ્ટેટ વિભાગની ટીમે જશોદાનગરમાં નર્મદાબેનની દુકાન તોડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. નર્મદાબેને અધિકારીઓને દુકાનમાંથી સામાન બહાર કાઢવાની વિનંતી કરી હતી અને આત્મહત્યાની ચેતવણી પણ આપી હતી. જોકે, અધિકારીઓએ કથિત રીતે કહ્યું, ‘જો તમારે મરવું હોય તો મરી જાઓ.’ આ પછી નર્મદાબેને પોતાને આગ લગાવી દીધી, અને બે દિવસ પહેલાં તેમનું મૃત્યુ થયું. અમે પૂછવા માગીએ છીએ કે શું નર્મદાબેનની દુકાન ગેરકાયદેસર હતી? પીડિત પરિવારે આરોપ લગાવ્યો છે કે અધિકારીઓએ રૂ. 4,00,000ની લાંચ લીધી હતી, અને તેમ છતાં દુકાન તોડી પાડવામાં આવી. અમે માંગ કરીએ છીએ કે પીડિત પરિવારને રૂ. 10 લાખનું વળતર આપવામાં આવે અને જવાબદાર TDO અધિકારીઓને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત, અમને જાણવા મળ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેટલાક કોર્પોરેટરો પણ આ મામલે સંડોવાયેલા હતા. અમે મેયરને વિનંતી કરી છે કે જો કોઈ કોર્પોરેટરની સંડોવણી હશે તો તેમની સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.”

આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું, “આ ઘટના અત્યંત દુઃખદ છે. ભગવાન મૃતકના આત્માને શાંતિ આપે. આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે, અને જે કોઈ દોષિત હશે તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મૃતક બહેનને સંપૂર્ણ ન્યાય મળે તે માટે પગલાં લેવામાં આવશે. 2024માં ગેરકાયદે બાંધકામોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી, અને 12 ઓગસ્ટે ફરીથી મૌખિક સૂચના આપવામાં આવી હતી.” રૂ. 4,00,000ની લાંચના આરોપ અંગે મેયરે જણાવ્યું, “આ અંગે મીડિયા દ્વારા જાણકારી મળી છે. જો આવું કંઈ હશે તો તેના પર પણ વિચારણા કરીશું.”

