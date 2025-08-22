તાપી: દેશભરમાં મતદાર યાદીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા ચાલી રહેલી લડતના ભાગરૂપે આજે તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વ્યારા ખાતે વિશાળ ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી રહી છે, જે લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ભાજપ ખોટી રીતે સત્તા હાંસલ કરી રહી છે અને ચૂંટણી પંચ પણ તેને સહયોગ આપી રહ્યું છે.
આજે વ્યારાના મિશન નાકા વિસ્તારમાં તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો, કાર્યકરો અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો એકઠા થયા હતા. તેઓએ "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" જેવા નારા સાથે ધરણા યોજ્યું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પ્રમુખ, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો તેમજ નિઝર અને વ્યારા વિસ્તારના ભૂતપૂર્વ પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી લોકશાહીના રક્ષણ માટે સંઘર્ષ ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો.
કોંગ્રેસના આગેવાનોનું કહેવું છે કે સામાન્ય નાગરિકોના હક્કોનું હનન કરીને મતદાર યાદીઓમાં અયોગ્ય ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ અનેક યુવાનો અને પાત્ર મતદારોનાં નામ યાદીમાંથી ગાયબ કરાયાં છે, જ્યારે બીજી તરફ ભાજપના સમર્થકોનાં નામ ઉમેરાયાં છે. આ ગેરરીતિઓ લોકશાહી પ્રક્રિયાને ખોરંડે નાખે છે. આગેવાનોએ એમ પણ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ જેવી સ્વતંત્ર સંસ્થા હવે ભાજપના દબાણ હેઠળ કાર્ય કરી રહી છે, જેના કારણે પ્રજાનો ચૂંટણી પ્રક્રિયા પરનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે.
આંદોલન દરમિયાન જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના આગેવાનોએ દાવો કર્યો કે જો મતદાર યાદીની ગેરરીતિઓ દૂર નહીં થાય તો સમગ્ર જિલ્લામાં વધુ તીવ્ર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. "વોટ અમારો, હક અમારો" જેવા સૂત્રોચ્ચારથી મિશન નાકા વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
આ રીતે તાપી જિલ્લામાં કોંગ્રેસના આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ સામે પ્રજાનો અસંતોષ વ્યક્ત થયો છે. આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ લડત હવે માત્ર રાજકીય નથી, પરંતુ લોકશાહી અને મતાધિકારના રક્ષણ માટેની પ્રજા આધારિત લડત છે.
આ પણ વાંચો: