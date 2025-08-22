ETV Bharat / state

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન: મતદાર યાદી ગોટાળા સામે લોકશાહી રક્ષણની લડત - CONGRESS PROTEST IN TAPI

કોંગ્રેસ દ્વારા ચાલી રહેલી લડતના ભાગરૂપે આજે તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વ્યારા ખાતે વિશાળ ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું.

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read

તાપી: દેશભરમાં મતદાર યાદીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા ચાલી રહેલી લડતના ભાગરૂપે આજે તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વ્યારા ખાતે વિશાળ ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી રહી છે, જે લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ભાજપ ખોટી રીતે સત્તા હાંસલ કરી રહી છે અને ચૂંટણી પંચ પણ તેને સહયોગ આપી રહ્યું છે.

આજે વ્યારાના મિશન નાકા વિસ્તારમાં તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો, કાર્યકરો અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો એકઠા થયા હતા. તેઓએ "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" જેવા નારા સાથે ધરણા યોજ્યું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પ્રમુખ, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો તેમજ નિઝર અને વ્યારા વિસ્તારના ભૂતપૂર્વ પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી લોકશાહીના રક્ષણ માટે સંઘર્ષ ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો.

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના આગેવાનોનું કહેવું છે કે સામાન્ય નાગરિકોના હક્કોનું હનન કરીને મતદાર યાદીઓમાં અયોગ્ય ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ અનેક યુવાનો અને પાત્ર મતદારોનાં નામ યાદીમાંથી ગાયબ કરાયાં છે, જ્યારે બીજી તરફ ભાજપના સમર્થકોનાં નામ ઉમેરાયાં છે. આ ગેરરીતિઓ લોકશાહી પ્રક્રિયાને ખોરંડે નાખે છે. આગેવાનોએ એમ પણ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ જેવી સ્વતંત્ર સંસ્થા હવે ભાજપના દબાણ હેઠળ કાર્ય કરી રહી છે, જેના કારણે પ્રજાનો ચૂંટણી પ્રક્રિયા પરનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે.

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

આંદોલન દરમિયાન જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના આગેવાનોએ દાવો કર્યો કે જો મતદાર યાદીની ગેરરીતિઓ દૂર નહીં થાય તો સમગ્ર જિલ્લામાં વધુ તીવ્ર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. "વોટ અમારો, હક અમારો" જેવા સૂત્રોચ્ચારથી મિશન નાકા વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

આ રીતે તાપી જિલ્લામાં કોંગ્રેસના આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ સામે પ્રજાનો અસંતોષ વ્યક્ત થયો છે. આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ લડત હવે માત્ર રાજકીય નથી, પરંતુ લોકશાહી અને મતાધિકારના રક્ષણ માટેની પ્રજા આધારિત લડત છે.

આ પણ વાંચો:

તાપી: દેશભરમાં મતદાર યાદીના મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા ચાલી રહેલી લડતના ભાગરૂપે આજે તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વ્યારા ખાતે વિશાળ ધરણા અને વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી રહી છે, જે લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ભાજપ ખોટી રીતે સત્તા હાંસલ કરી રહી છે અને ચૂંટણી પંચ પણ તેને સહયોગ આપી રહ્યું છે.

આજે વ્યારાના મિશન નાકા વિસ્તારમાં તાપી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો, કાર્યકરો અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો એકઠા થયા હતા. તેઓએ "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" જેવા નારા સાથે ધરણા યોજ્યું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પ્રમુખ, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો તેમજ નિઝર અને વ્યારા વિસ્તારના ભૂતપૂર્વ પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી લોકશાહીના રક્ષણ માટે સંઘર્ષ ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો.

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના આગેવાનોનું કહેવું છે કે સામાન્ય નાગરિકોના હક્કોનું હનન કરીને મતદાર યાદીઓમાં અયોગ્ય ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ અનેક યુવાનો અને પાત્ર મતદારોનાં નામ યાદીમાંથી ગાયબ કરાયાં છે, જ્યારે બીજી તરફ ભાજપના સમર્થકોનાં નામ ઉમેરાયાં છે. આ ગેરરીતિઓ લોકશાહી પ્રક્રિયાને ખોરંડે નાખે છે. આગેવાનોએ એમ પણ આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પંચ જેવી સ્વતંત્ર સંસ્થા હવે ભાજપના દબાણ હેઠળ કાર્ય કરી રહી છે, જેના કારણે પ્રજાનો ચૂંટણી પ્રક્રિયા પરનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે.

તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન
તાપીમાં કોંગ્રેસનું વિશાળ ધરણા-વિરોધ પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

આંદોલન દરમિયાન જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના આગેવાનોએ દાવો કર્યો કે જો મતદાર યાદીની ગેરરીતિઓ દૂર નહીં થાય તો સમગ્ર જિલ્લામાં વધુ તીવ્ર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. "વોટ અમારો, હક અમારો" જેવા સૂત્રોચ્ચારથી મિશન નાકા વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

આ રીતે તાપી જિલ્લામાં કોંગ્રેસના આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ સામે પ્રજાનો અસંતોષ વ્યક્ત થયો છે. આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ લડત હવે માત્ર રાજકીય નથી, પરંતુ લોકશાહી અને મતાધિકારના રક્ષણ માટેની પ્રજા આધારિત લડત છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS PROTEST IN TAPIPROTECT DEMOCRACYVOTER LIST SCAMVOTE CHORICONGRESS PROTEST IN TAPI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.