જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય સંમેલન અને પ્રશિક્ષણ શિબિર: 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારી
ભવનાથ તળેટીમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું એક સંમેલન અને પ્રશિક્ષણ શિબિર યોજાઈ રહ્યું છે.
Published : September 10, 2025 at 7:01 AM IST
જુનાગઢ: ભવનાથ તળેટીમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું એક સંમેલન અને પ્રશિક્ષણ શિબિર યોજાઈ રહ્યું છે. આ આયોજન ગુજરાત વિધાનસભાની 2027ની સામાન્ય ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યું છે. આજથી શરૂ થઈ રહેલા આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે વિધિવત્ રીતે કરશે. આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી પણ જૂનાગઢની મુલાકાતે આવીને જિલ્લા કક્ષાના પદાધિકારીઓને આગામી ચૂંટણી માટે રણનીતિના પાઠ ભણાવશે.
ભવનાથમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ શિબિર:
ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી સત્તાથી દૂર રહેલી કોંગ્રેસમાં નવો ઉત્સાહ ભરવા માટે જૂનાગઢ જિલ્લામાં પ્રથમ વખત કાર્યકર્તા પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં જિલ્લા, શહેર અને મહાનગરના પ્રમુખો તેમજ અન્ય કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ, જેઓ વિવિધ સ્થાનો પર જવાબદારીઓ નિભાવે છે, તેઓ ભાગ લેશે. આ દસ દિવસનું શિબિર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. ભવનાથના પ્રેરણા ધામ ખાતે મલ્લિકાર્જુન ખડગે આ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આગામી દસ દિવસ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ભવનાથમાં આવીને ચિંતન અને મંથન કરશે. જોકે, રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની મુલાકાતની તારીખ હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
રાહુલ ગાંધીની જુનાગઢની પ્રથમ મુલાકાતની શક્યતા:
લોકસભાની તાજેતરની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના સારા પ્રદર્શન બાદ પાર્ટીમાં નવો આશાવાદ જોવા મળ્યો છે. આના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ પોતાનો જનાધાર અને સંગઠન મજબૂત કરવા કામ કરી રહી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી વધુ સમયથી સત્તાથી દૂર રહેલી કોંગ્રેસને પુનર્જન્મ આપવા માટે જૂનાગઢમાં આયોજિત આ પ્રશિક્ષણ શિબિર અત્યંત મહત્વનું માનવામાં આવે છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ શિબિરમાંથી ચૂંટણીનો રોડમેપ તૈયાર થવાની શક્યતા છે.
રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરી:
જુનાગઢમાં આયોજિત આ શિબિરમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહેશે. આમાં રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી, રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેત, રણદીપ સુરજેવાલા સહિત ચૂંટણી અને સંગઠન સાથે જોડાયેલા અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ જૂનાગઢ આવશે. આ ઉપરાંત, ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાજ્યના તમામ પદાધિકારીઓ પણ આ શિબિરમાં હાજરી આપશે.
ગાંધી પરિવારની જુનાગઢ સાથે ઐતિહાસિક જોડાણ:
રાહુલ ગાંધી પ્રથમ વખત જૂનાગઢની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, પરંતુ અગાઉ ગાંધી પરિવારના અન્ય સભ્યો જુનાગઢ આવી ચૂક્યા છે. પૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ જુનાગઢની મુલાકાત લઈને સાસણમાં સિંહ દર્શન કર્યા હતા. પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી 1983માં જળ હોનારત નિવારવા તેમજ ચૂંટણી પ્રચાર માટે જુનાગઢ આવ્યા હતા. 1991માં પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ ચૂંટણી પ્રચાર માટે જુનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી અને રોડ શો કર્યો હતો. 1991 બાદ ગાંધી પરિવારના કોઈ સભ્યની આ પ્રથમ જુનાગઢ મુલાકાત હશે, જેને લઈને કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળે છે.
