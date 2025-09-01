અમદાવાદ: ગુજરાતના એકમાત્ર કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે દેશભરમાં ગાયોને "રાષ્ટ્રીય માતા"નો દરજ્જો આપવાની માંગણી કરી છે. ANI સાથે વાત કરતા, કોંગ્રેસના સાંસદે જણાવ્યું કે દેશભરના લોકો આ માંગણીને સમર્થન આપે છે. તેમણે વધુમાં ગુજરાત સરકાર પાસે ગાયોને "રાજ્ય માતા"નો દરજ્જો આપવાની માંગણી કરી અને જણાવ્યું કે તેમણે આ હેતુ માટે એક પત્ર લખ્યો છે.
ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું, "સમગ્ર દેશના લોકોની એક જ માંગ છે કે 'ગૌ માતા' (ગાય) ને 'રાષ્ટ્રીય માતા'નો દરજ્જો આપવામાં આવે... જ્યારે એકનાથ શિંદે મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં 'ગૌ માતા' ને 'રાજ્ય માતા'નો દરજ્જો આપ્યો હતો. મેં આ માટે અપીલ કરતો પત્ર લખ્યો છે. હું કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સામે 'ગૌ માતા' ને 'રાજ્ય માતા'નો દરજ્જો આપવાની માંગણી કરનારા તમામ સંતો અને ઋષિઓ સાથે છું..."
2024 માં, મહારાષ્ટ્ર સરકારે સ્વદેશી ગાયોની જાતિઓને તેમના સાંસ્કૃતિક અને કૃષિ મહત્વને માન્યતા આપતા 'રાજ્યમાતા-ગોમાતા' (રાજ્યમાતા ગાય) નો દરજ્જો આપ્યો. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળના રાજ્ય મંત્રીમંડળે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીના એક મહિના પહેલા આ નિર્ણય લીધો હતો.
જૂનની શરૂઆતમાં, શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી દ્વારા સ્થાપિત ચાલી રહેલી ગૌ ધ્વજ પહેલના ભાગ રૂપે, તેમના રાષ્ટ્રીય મીડિયા પ્રભારી શૈલેન્દ્ર યોગીરાજ સરકારે માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો કે કેન્દ્ર સરકારે "ગૌ માતા" (પવિત્ર ગાય) ને "રાષ્ટ્ર માતા" (રાષ્ટ્ર માતા) તરીકે સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવી જોઈએ.
શિમલામાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, શૈલેન્દ્ર યોગીરાજ સરકારે કહ્યું કે કેટલાક ભારતીય રાજ્યોમાં ગૌહત્યા પરવાનગી પાછી ખેંચવાની જરૂર છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે ગૌ માતાની પૂજા કરીએ છીએ, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં, સરકારે કાયદેસર રીતે ગૌહત્યા કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ વિરોધાભાસનો અંત આવવો જોઈએ. અમારી પ્રાથમિક માંગ સમગ્ર ભારતમાં ગૌહત્યા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની અને ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર માતા જાહેર કરતો કેન્દ્રીય કાયદો ઘડવાની છે."
