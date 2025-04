ETV Bharat / state

રાહુલ ગાંધી આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, આજે અમદાવાદ આવતીકાલે અરવલ્લીની લેશે મુલાકાત - RAHUL GANDHI IN AHMEDABAD

રાહુલ ગાંધી ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 15, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:10 AM IST 1 Min Read

અમદાવાદ: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે ગુજરાતની મુલાકાત આવશે. રાહુલ ગાંધી આજે બપોરે 2:00 વાગ્યા આસપાસ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચે તેવી શક્યતા છે, ત્યાંથી તેઓ સિદ્ધરાજ ગુજરાત કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર પહોંચશે. રાહુલ ગાંધી બપોરે ત્રણ વાગ્યે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અમદાવાદ ખાતે નિરીક્ષકો સાથે એક મહત્વની બેઠક કરશે. આ કાર્યક્રમમાં રાહુલ ગાંધી જિલ્લા નિરક્ષકોને માર્ગદર્શન આપશે. અમદાવાદ ઉપરાંત રાહુલ ગાંધી અરવલ્લી જિલ્લાની પણ મુલાકાત લેશે, રાહુલ ગાંધીની મુલાકાતને લઈને કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અરવલ્લી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રાહુલ ગાંધીના આગામી કાર્યક્રમની તૈયારીને લઈ અગત્યની મીટીંગનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં AICCના સેક્રેટરી અને ઉત્તર ગુજરાત ઝોનના ઈનચાર્જ શુભાશિની યાદવ અને ઉષા નાયડુ તથા ધારાસભ્ય તુષાર ચૌધરી સહિત સૌ આગેવાનો જોડાયા હતાં.

Last Updated : April 15, 2025 at 10:10 AM IST